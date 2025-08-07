明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】慈山寺出書 李嘉誠講經講建寺經過

【明報專訊】由長和系創辦人李嘉誠捐款興建嘅大埔慈山寺出版新書《光中回首》（圖），記錄籌備同興建嘅故事。書中章節提及誠哥嘅佛學觀，例如誠哥早年同仍然年幼嘅兒子李澤楷夜晚散步，見到空中有綠光球體飄浮，李澤楷問「我們是不是見鬼了」，誠哥安慰話「心正不怕鬼」。

李澤楷年幼問「是否見鬼」

李嘉誠安慰「心正不怕鬼」

書中形容嗰次事件令誠哥深思，人生重要課題在於「心內看不見的是什麼」，於是建議慈山寺觀音像要手持摩尼寶珠，象徵透過智慧觀照，達到「內外明澈，識自本心」。

新書由慈山寺秘書長倪思瀚居士擔任總編輯，印製1000本精裝版，唔會公開發售。除咗記錄慈山寺由籌備到建成嘅點滴，新書亦分享誠哥當中嘅思考同領悟。其中慈山寺信眾均以「供水」儀式禮佛，話背後源於施工期間誠哥每個月都去親自監察進度，有次見天氣酷熱，同倪思瀚講笑話「Walter（倪嘅英文名），要用Water啦」。除咗要求為工人預備凍水，原來誠哥語帶雙關，話社會重視保護環境，大量燒香有隱憂，「若波及寺旁的一大片山林及棲息當中的動物，實為慢心之過」。

免功德箱添壓力 搬唔當眼地方

寺內「功德箱」亦有誠哥嘅心思，慈山寺開放初期喺大雄寶殿設功德箱，佢有次到訪見到，認為會構成無形嘅捐款壓力，立即建議移除；寺方反映話唔少善信希望作出貢獻，誠哥考慮後提出將功德箱搬去唔當眼嘅地方，「讓有心人因發心才去尋找功德箱，而不是『見箱解囊』」，善款亦全數撥捐其他慈善團體。

誠哥透過李嘉誠基金會捐贈超過35億元建造嘅慈山寺，喺2015年落成，但一年後仍未舉行開光大典，新書透露咁係因為誠哥決定喺觀音像下建立佛教藝術博物館，認為要「導航」大眾，透過藝術令大家感受佛法智慧與慈悲。

相關字詞﹕李澤楷 李嘉誠 慈山寺

上 / 下一篇新聞

去年申報表至今未交 房署收樓揭獨居婦腐屍
去年申報表至今未交 房署收樓揭獨居婦腐屍
烏蛟騰村市區出路「二變一」 村民返工覆診受阻
烏蛟騰村市區出路「二變一」 村民返工覆診受阻
塌山泥23宗 全納長遠防治計劃
塌山泥23宗 全納長遠防治計劃
代接電話揭出軌 妻涉擸樽襲夫被捕
代接電話揭出軌 妻涉擸樽襲夫被捕
基孔熱增3宗輸入 患者住鴨脷洲青衣 剛訪佛山孟加拉 專家料傳播風險增
基孔熱增3宗輸入 患者住鴨脷洲青衣 剛訪佛山孟加拉 專家料傳播風險增
長者職業司機年檢立法無期 運物局：業界稱須考慮人手
長者職業司機年檢立法無期 運物局：業界稱須考慮人手
莫臥兒王朝遺珍聚故宮館 探討明清中外交流
莫臥兒王朝遺珍聚故宮館 探討明清中外交流
理大智慧城市榜 港排第8勝星洲
理大智慧城市榜 港排第8勝星洲
WhatsApp推新功能提示不明群組 被非聯絡人加入先顯示資訊 可不查看對話即退出
WhatsApp推新功能提示不明群組 被非聯絡人加入先顯示資訊 可不查看對話即退出
美食博覽下周啟 貿發局：視天氣調配展期
美食博覽下周啟 貿發局：視天氣調配展期
張淑芬坐正貿發局總裁 10月履新
張淑芬坐正貿發局總裁 10月履新
反黑工拘24人包括外傭 有偽造文件申簽證、餐廳打工
反黑工拘24人包括外傭 有偽造文件申簽證、餐廳打工
港大科大畢業生月薪增 最多從商 投身教育者減
港大科大畢業生月薪增 最多從商 投身教育者減
「法外施恩」 老翁扼斃病女囚4年8月 官：被告常被事主激怒 事件「悲劇」
「法外施恩」 老翁扼斃病女囚4年8月 官：被告常被事主激怒 事件「悲劇」
「收錢先知呃阿婆」 前警員電騙認罪
「收錢先知呃阿婆」 前警員電騙認罪
4男涉綁架六旬商人 控方：為商業糾紛追款
4男涉綁架六旬商人 控方：為商業糾紛追款
綠置居截表 趕死線者寥
綠置居截表 趕死線者寥
官指無悔意 病人非禮學護囚一月
官指無悔意 病人非禮學護囚一月
零水電遭收公屋 提琴導師覆核駁回 官：無合理可爭辯處
零水電遭收公屋 提琴導師覆核駁回 官：無合理可爭辯處
未來科學大獎揭盅 得獎者：港雖未大投資半導體 獨特方案可吸廠商
未來科學大獎揭盅 得獎者：港雖未大投資半導體 獨特方案可吸廠商
監獄修例限探訪 鄧炳強：列明禁見時段人物
監獄修例限探訪 鄧炳強：列明禁見時段人物
郭鳳儀父「處理潛逃者資金」案10月審
郭鳳儀父「處理潛逃者資金」案10月審
活在灣區：深圳大學校舍優美 參觀多要預約
活在灣區：深圳大學校舍優美 參觀多要預約
【Emily】哇哇哇開到嚟~~ Chiikawa拉麵店今起「超前」訂位
【Emily】哇哇哇開到嚟~~ Chiikawa拉麵店今起「超前」訂位
【Emily】顏汶羽談育嬰設施：43政府場地四成欠奉
【Emily】顏汶羽談育嬰設施：43政府場地四成欠奉
【Emily】加入規劃啟德旅舍 梁文廣：會開680米商業街
【Emily】加入規劃啟德旅舍 梁文廣：會開680米商業街