【Emily】慈山寺出書 李嘉誠講經講建寺經過

李澤楷年幼問「是否見鬼」

李嘉誠安慰「心正不怕鬼」

書中形容嗰次事件令誠哥深思，人生重要課題在於「心內看不見的是什麼」，於是建議慈山寺觀音像要手持摩尼寶珠，象徵透過智慧觀照，達到「內外明澈，識自本心」。

新書由慈山寺秘書長倪思瀚居士擔任總編輯，印製1000本精裝版，唔會公開發售。除咗記錄慈山寺由籌備到建成嘅點滴，新書亦分享誠哥當中嘅思考同領悟。其中慈山寺信眾均以「供水」儀式禮佛，話背後源於施工期間誠哥每個月都去親自監察進度，有次見天氣酷熱，同倪思瀚講笑話「Walter（倪嘅英文名），要用Water啦」。除咗要求為工人預備凍水，原來誠哥語帶雙關，話社會重視保護環境，大量燒香有隱憂，「若波及寺旁的一大片山林及棲息當中的動物，實為慢心之過」。

免功德箱添壓力 搬唔當眼地方

寺內「功德箱」亦有誠哥嘅心思，慈山寺開放初期喺大雄寶殿設功德箱，佢有次到訪見到，認為會構成無形嘅捐款壓力，立即建議移除；寺方反映話唔少善信希望作出貢獻，誠哥考慮後提出將功德箱搬去唔當眼嘅地方，「讓有心人因發心才去尋找功德箱，而不是『見箱解囊』」，善款亦全數撥捐其他慈善團體。

誠哥透過李嘉誠基金會捐贈超過35億元建造嘅慈山寺，喺2015年落成，但一年後仍未舉行開光大典，新書透露咁係因為誠哥決定喺觀音像下建立佛教藝術博物館，認為要「導航」大眾，透過藝術令大家感受佛法智慧與慈悲。