官指無悔意 病人非禮學護囚一月

【明報專訊】55歲男病人涉於2023年在瑪嘉烈醫院觸碰一名女學護的背部及胸部，審訊裁定他一項猥褻侵犯罪成，案件昨於西九龍裁判法院判刑。裁判官王證瑜引述其背景報告稱，被告堅稱其身體狀况導致性功能有問題，與女事主證供不符，惟專家證人指被告的勃起功能沒受身體狀况影響；王官最終認為被告無悔意，判監一個月。

被告王顯平（55歲，無業）早前否認一項非禮罪，審訊後被判罪成。他被控於2023年11月16日在瑪嘉烈醫院E座病房的病牀猥褻侵犯事主X。

辯方昨日求情稱，被告患多種長期病，需定期覆診，所需醫療支援較多，冀盡量輕判。

王官引述被告的背景報告指出，X作供時表示被告於案發時下體曾勃起，惟被告在報告仍堅稱自己有腎病，身體狀况導致性功能有問題，影響勃起功能，惟專家證人稱其勃起功能無問題，可見被告與專家證人的說法相違背。對於裁判官提問，辯方表示沒有其他補充。最終王官表示，本案性質嚴重，加上被告經審訊定罪且無悔意，法庭必須判處即時監禁，判處被告入獄一個月。

X審訊時供稱，她為被告插尿喉時，被告用左手捉住她的右上臂，她隨即警告被告停止，惟對方用手掃向她的背部及右胸下近胸圍位置，X把事件告訴上司。被告自辯時否認犯案，又否認曾對X說「我摸你，係因為我睇得起你」。

【案件編號：WKCC 3615/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 學護 非禮 病人

