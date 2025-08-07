明報新聞網
港聞

港聞二

4男涉綁架六旬商人 控方：為商業糾紛追款

【明報專訊】六旬商人疑捲商業糾紛，2020年7月遭多名男子綁架上車。有人要脅事主妻子交出120萬贖金，並從事主銀行帳戶匯走近10萬元。4男分別被控綁架罪及搶劫罪，案件昨於高院開審。控方開案陳辭稱，有被告曾向同案者發手機信息，問「點樣搵地方安置？」另有被告被捕後承認駕駛涉案車輛，事後知道友人「挾咗個阿伯」。

被告依次為廚師胡烱豪（被起訴時33歲，下同）、GoGoVan司機莊梓峯（33歲）、清潔公司僱員蔡家寶（31歲）及無業的歐陽俊雲（36歲）。4人被控2020年7月2至3日連同其他身分不詳者，在違反男子梁金有的意願下，以武力或欺詐方式將他帶走或禁錮，意圖取得用以交換釋放他的贖金或利益。首3名被告同時被控2020年7月2日連同歐陽俊雲及其他身分不詳的人搶劫梁，劫去現金104,452元、總額147,470元的「據法權產」、4張銀行卡及一部流動電話。

威脅事主妻交120萬贖金

控方開案陳辭稱，本案源於被告胡烱豪、胡的胞弟與梁金有的商業糾紛，胡向梁追款不果。梁當日步出灣仔駱克道街市，遭4名男子強行帶上客貨車，包括胡、莊梓峯、歐陽俊雲及一名不知名疑犯。車上有人以牛肉刀指嚇梁，將梁的眼鏡打爛搶走其銀包。

控方表示，客貨車駛至石澳鶴嘴時爆胎，蔡家寶駕駛另一私家車到場，將梁金有載到大角嘴一酒店。胡烱豪致電梁的妻子，要求匯款120萬元至其銀行戶口，梁最終獲釋。梁在警方認人手續認出胡，胡被捕後承認向梁氏夫婦追款。根據銀行閉路電視片段，胡和歐陽俊雲曾用梁的信用卡，將數萬元匯入胡的戶口。

涉案車上指紋屬兩被告

控方提及，莊梓峯案發時向友人「肥寶」發送WhatsApp信息，問「點樣搵地方安置？」蔡家寶被捕後承認負責駕車，稱「唔關我事㗎，係莊梓峯叫我幫手車人，去到後尾我先知，原來阿豪佢哋挾咗個阿伯」。根據控辯雙方「承認事實」，警方在客貨車水樽驗出莊的DNA、車上膠紙驗出莊的指紋，另在水樽驗出歐陽俊雲的指紋。

【案件編號：HCCC 269/23】

相關字詞﹕高等法院 搶劫 綁架

