港聞

港聞二

「收錢先知呃阿婆」 前警員電騙認罪

【明報專訊】31歲前警員2023年12月行騙，與他人串謀向一名90歲老婦訛稱其孫子急需5萬元現金，上門收款時被警方拘捕，後於警誡下稱「收錢先知呃阿婆」。他昨在區域法院承認一項屬交替控罪的串謀洗黑錢罪，另一項串謀詐騙罪則以存檔法庭處理。控方披露被告有多宗案底，辯方則重申被告事前不知事主是長者。案件押後至8月29日供進一步求情及判刑，被告繼續還押。

多項案底 控方申加刑

被告蘇靖峰（現年31歲，圖）曾任職警員，已被警隊解僱。控方披露，被告先後從事侍應、地盤散工及警察等工作，家中育有3名年幼子女，被告有多次案底。翻查資料，被告2021年任職警員期間收賄逾1.3萬元，泄露警方調查行動，並向同袍索取貸款約1萬元。去年他承認兩罪，被判囚4個月。

婦詢子揭發 被告收款中伏被捕

根據被告承認案情，郭姓事主居於葵涌葵芳邨某單位。2023年12月5日，事主接到一通來歷不明電話，對方假扮事主孫子，訛稱自己出事、需要5萬元應急，並詢問事主地址。事主出於擔心，向兒子求助，其兒子稱其孫子正在上班、很安全。

案情續指，警方同日接報，並派員到事主單位埋伏。事主再次收到來電稱很快會有人上門收款，其後被告現身於單位門外，自稱「阿瑋」及前來收款，隨即被捕。被告在警誡下招認，他按一名身分不詳的人指示前往單位收款，後來才知是欺騙老婦，他不知道指示者的聯絡方法。

控方就本案申請加刑。辯方求情稱，被告感到後悔，願向事主道歉，他承認知道事件涉及詐騙，但事前不知對象是個九旬老人家。

【案件編號：DCCC 737/24】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 電騙案 前警員

