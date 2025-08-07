「法外施恩」 老翁扼斃病女囚4年8月 官：被告常被事主激怒 事件「悲劇」

陪審團早前裁定，70歲被告陳桂生基於激怒（provocation）而誤殺女兒陳杏詩罪成。法官胡雅文昨日判刑表示，考慮控辯雙方證人形容激怒的性質，認為被告遭事主長期激怒的反應，並非與激怒程度不相稱。

法官表示，誤殺罪無量刑基準、視乎案情，法庭有責任對非法奪去他人生命的行為，判處與案情相稱的刑期，而本案對所有人而言都是悲劇，是一宗可以「法外施恩」的案件。法官採納7年為量刑起點，考慮被告最初承認基於激怒而干犯誤殺罪，可獲全數三分之一認罪扣減，最終判囚4年8個月。

根據控方案情，被告與前妻及事主同住旺角海富苑單位，事主患自閉症、強迫症、躁鬱症、亞氏保加症及學習障礙，失業6年。事主常就瑣事吵鬧，包括不允許被告用廁所和騷擾他睡眠。被告直言案發前兩年間想過殺害女兒，「再係咁我覺得自己會精神分裂」；案發當日女兒阻止他小便，又用雨傘擊打他，他「忍無可忍」，形容為「最後一根稻草」。

幼女：父曾躲後樓梯 前妻稱容忍度高

精神科醫生分析，被告因受女兒長期肢體和言語虐待，患上中度適應障礙症，事主的行為可能超越被告忍受的「紅線」。審訊中被告的前妻和幼女分別以控方和辯方證人身分作供，幼女稱事主曾阻被告回家，被告因而躲在後樓梯，家中如有「計時炸彈」；前妻則形容被告比自己更能容忍事主，又透露曾向家庭中心求助，但輪候4年女兒仍不獲分配宿舍。

【案件編號：HCCC 267/23】