港大科大畢業生月薪增 最多從商 投身教育者減

港大平均月薪33,492

全職公僕錄升幅

港大昨公布去年畢業生就業調查報告，獲3129名本科畢業生（82.5%）回覆，其中72.6%獲全職聘用，按年跌1.1個百分點，繼續進修者亦微跌0.4百分點。以行業劃分，今年「教育」取代「公務員」成為最少港大畢業生投身的行業，佔16.1%，較去年下跌0.4百分點，做教育的畢業生平均月薪27,214元，按年少1019元。

投身公僕行列的港大畢業生佔16.8%，按年升2.4百分點，平均月薪達44,944元，按年多4398元。至於工商界與去年一樣同為畢業生的主要就業領域，佔45.9%，平均薪金為28,431元。

科大方面，2189名去年本科畢業的學生（91.6%）回覆該校，其中62.5%獲全職聘用，按年跌6.1百分點，佔比亦是近5年新低；繼續進修者按年升3.6百分點。以行業劃分，8.5%畢業生投身教育界，按年少2.1百分點；平均月薪為24,140元，按年多1796元。

至於投身「公務員及相關機構」的科大畢業生，則按年增3百分點，平均月薪29,094元，較去年少5746元。最多科大畢業生投身商界，佔57.5%，平均月薪為29,721元。