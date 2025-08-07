明報新聞網
港聞

港聞二

反黑工拘24人包括外傭 有偽造文件申簽證、餐廳打工

【明報專訊】入境處上周六（2日）起一連4日在全港展開反非法勞工行動，拘捕24人，包括18名懷疑非法勞工，主要為現職外傭或逾期逗留的前外傭，以及6名涉嫌聘請非法勞工的人。其中有涉案僱主與外傭涉嫌偽造住址、收入證明和虛假合約，申請外傭簽證，然後安排外傭在其餐廳任職廚師及侍應。

入境處人員在代號「劍魚」的行動搜查逾66個地點，包括酒樓、餐廳、零售商店、賓館、商廈、住宅單位等，拘捕24人。被捕4男14女懷疑非法勞工，介乎19至54歲，包括3名現職外傭和6名逾期逗留的前外傭，有5人持俗稱「行街紙」的擔保書，3人以訪客身分來港，1人是輸入勞工，大部分屬印尼或菲律賓籍。

其餘6名懷疑聘用非法勞工被捕者屬本地人，介乎38至49歲，是涉案公司或餐廳的東主或負責人。入境處在行動中檢獲圍裙、水靴、手套及手提電話等證物。

朋友及同鄉介紹 現金出糧

高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩稱，大部分懷疑非法勞工在酒樓或餐廳截獲，從事洗碗、烹飪、侍應等工作。初步調查顯示，他們透過朋友及同鄉介紹工作，現金出糧，時薪數十元，或日薪200至500元。

其中有僱主與外傭涉嫌以偽造住址、收入證明和虛假外傭合約向入境處申請外傭簽證，然後安排相關人士在餐廳任職廚師及侍應，亦有外傭被僱主指派到其經營的無牌賓館，負責訪客登記、清潔房間、收取房費工作。

