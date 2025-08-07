美食博覽下周啟 貿發局：視天氣調配展期

展商有憂天氣惡劣

有認為5展同辦助刺激人流

本港近月天氣不穩，不少展商憂展期受影響。設於「尊貴美食區」的珍菌天下主打魚子醬配清酒風味的意式雪糕（Gelato），負責人馬女士認為進入尊貴區的人通常都願花錢，不擔心尊貴區需額外付款而影響生意，最擔心還是惡劣天氣，若不幸因而影響展期，冀大會可延展一天。參展多年的奇華餅家今年推100元福袋等會場優惠，其市場部經理劉先生稱，去年受多方面因素影響致銷情一般，近月天氣反覆，加上暑假是港人外遊旺季，期望今年銷情有單位數增長。

有展商則樂觀面對天氣問題，以一元雞煲聞名的樂婷媽媽推出牛肉及豬肉等特色口味月餅，負責人梁小姐形容往年銷情理想，即使近月天氣難料，仍對今年銷情及人流樂觀；她稱近年市場上較少新口味月餅推出，亦有連鎖餅店結業，盼透過新口味帶動行業，刺激消費。安記海味銷售及市場部經理潘永熙認為「謀事在人，成事在天」，今年五大展覽同步舉行，相信有助刺激人流及消費，但面對香港經濟不景，消費力疲弱，對今年銷情保守，冀增長5%。

35元特價品慶博覽35周年

被問及遇上極端天氣會否延長展期，張淑芬說在技術及實際操作層面很困難，因展覽及會議都是緊接舉行，不可犧牲另一展覽，但會盡量幫展商爭取最多空間和時間做生意，亦會在不影響下個展覽下調配展期。

今年為美食博覽踏入第35屆，大會推出不同優惠，包括參展推出逾百款特價35元商品。多間展商亦一如往年續推一元優惠吸客，冠華食品推一元「飛機欖達人挑戰賽」，勝出者可獲一年分量的懷舊秘製飛機欖，價值7300元；安記海味推「鮑魚大風吹」遊戲，優勝組別可瓜分2304粒零食鮑魚，價值2.3萬元；樂婷媽媽則推出原價488元的1元鮑魚花膠雞煲盆菜，限量10個。

美食博覽將連同美食商貿博覽、香港國際茶展、美與健生活博覽、家電•家居•博覽同步開鑼，共有來自35個國家或地區、約1890間展商參展。門票及套票售價為30及40元。