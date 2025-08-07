明報新聞網
港聞

港聞二

WhatsApp推新功能提示不明群組 被非聯絡人加入先顯示資訊 可不查看對話即退出

【明報專訊】近年有犯罪集團在東南亞開設詐騙園區，即時通訊軟件WhatsApp昨稱，平台積極打擊主要在東南亞地區、由有組織犯罪操控並涉強迫外勞的詐騙集團，今年上半年與母公司Meta安全團隊，已偵測並封鎖逾680萬個與詐騙集團相關帳戶。平台會推出「安全概覽」功能，當用戶被非聯絡人加入新群組，系統將先顯示安全概覽，供用戶瀏覽群組資訊與安全提示，在不查看對話內容下可立即退出群組；而群組通知在用戶加入前將維持靜音。

簡化封鎖方式 未知來電靜音

WhatsApp發言人昨稱，騙徒可能從其他平台發起對話，再引導用戶轉移至WhatsApp繼續聯絡，因此平台正計劃擴展「說明卡」功能，當用戶與非聯絡人對話時，系統會主動顯示對方的背景資訊，協助用戶在對話初期掌握更多資訊，提升辨識詐騙的能力。

平台亦推出多項工具，包括簡化封鎖與舉報可疑信息的方式，將未知來電設為靜音，及限制誰可將用戶加至群組（見表），期望加強保障用戶安全。

發言人指出，騙徒每日利用各大熱門通訊平台，對用戶發動網絡詐騙攻擊，以令人難以置信的優惠或快速致富誘因，企圖騙取用戶金錢。

WhatsApp稱會持續強化其機器學習技術，自動偵測並封鎖大量詐騙帳戶，同時提醒用戶在回應可疑信息前，應先停下來思考，特別是當信息來自陌生號碼，且聲稱能快速致富時，更應保持高度警覺。

上半年騙案增4.3% 網騙佔七成

本港今年上半年錄得20,760宗詐騙案，較去年同期增加4.3%，佔整體罪案約48%；其中網上騙案佔整體詐騙案近七成。警方今年7月提到，有騙徒冒認連鎖超市，利用社交通訊群組詐騙求職者，訛稱定時到網店平台截圖「刷單」可以賺取收入，一名50多歲中年主婦被指「操作錯誤」要求付款「修復數據」，先後20多次轉款被騙達230萬元。

相關字詞﹕說明卡 安全概覽 詐騙園區 WhatsApp騙案

