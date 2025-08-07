理大智慧城市榜 港排第8勝星洲

智方便利市民 電子政務優勝

2025年智慧城市指數由理大研究團隊主導完成，由ISUI許可出版。在指數的整體排名首10名依次包括斯德哥爾摩、華盛頓特區、巴塞隆拿、倫敦、東京、蘇黎世、紐約、香港，哥本哈根與奧斯陸並列第9。內地城市當中，北京排第15、深圳第25、廣州第36、上海第39，上海排第47名。

「人本」評6範疇 港半數不入頭20

指數按照六大範疇評估，其中香港在經濟範疇排第3、治理排第13，環境則排第17，其餘3個範疇在20名以外。在評核過程中，團隊參考多項指標，其中在經濟範疇納入比較各地失業率、勞動參與率、生活成本、智能手機普及率等指標；治理範疇則評估各地的發展開放數據的意願、女性議員比例等。團隊表示，他們採用的評估框架是「以人為本」，排名靠前的城市，不一定意味技術更先進或數字轉型更徹底，而是反映該城市在包容、高效及可持續的城市生活有更佳表現。

史文中昨回應記者提問表示，香港在指數中的經濟範疇全球排名前列，是由於香港的營商環境有較高自由度，研發投入、專利申請數字及高新技術出口表現亦較佳。他形容在治理方面，香港政府開發的「智方便」令市民使用電子政務服務更便利，而空間數據共享平台現時已有逾1000個數據集供應用，亦是香港優勢。