莫臥兒王朝遺珍聚故宮館 探討明清中外交流

莫臥兒王朝屬16至17世紀世上最具影響力的王朝之一，由穆斯林統治並以波斯語為官方語言。「莫臥兒」即波斯語中的「蒙古」，由帖木兒或成吉思汗後裔創立。鼎盛時期版圖覆蓋現今阿富汗的喀布爾，至「德干蘇丹國」邊界、印度西部的古吉拉特，東至現時孟加拉。王朝君主之一的沙賈汗下令修建聞名的泰姬陵。

匕首鑲2000寶石 工匠巔峰之作

展覽以王朝其中3代君主為主軸，介紹當時王朝的宗教寬容政策及設立宮廷作坊，為藝術發展奠基，展品之一的吊墜來自賈漢吉爾皇帝在位時期，吊墜運用「昆丹」鑲嵌工藝，刻上象徵波斯文化中智慧之王所羅門的「戴勝鳥」，其眼晴均以小顆粒的「祖母綠」鑲嵌。展覽另展出賈漢吉爾時期的一把「帶鞘坎查匕首」，館方形容屬當時工匠的「巔峰之作」，同樣運用「昆丹」工藝製作，匕首表面鑲嵌逾2000顆寶石，體現當時宮廷中負責寶石切割、鑲嵌等不同作坊之間的合作（見表）。

明瓷成皇室珍藏 玉雕獲乾隆青睞

賈漢吉爾在位時的天文儀器「天球儀」亦可見於展覽當中。「天球儀」上的雕刻代表不同星座，賈漢吉爾常以手持或立於天球的形象示人，藉此顯示其名字之義——「世界的征服者」。他也積極收藏各地珍寶，包括來自中國明代弘治時期的黃釉盤，此物本屬明廷贈予他國的禮物，輾轉成為伊朗薩法維王朝與莫臥兒王朝互贈的禮物之一。館方亦提及，莫臥兒王朝的藝術品當中，不乏具有同期中國明、清時代可見的工藝技術，例如莫臥兒皇室的一個儲物箱就以古吉拉特邦的螺鈿工藝製成，將貝殼切割逾千片，打磨後再貼於木箱表面，同一時期明代的漆案也採用類似工藝。

館方也提及，清代乾隆帝亦欣賞莫臥兒王朝的玉雕。展品之一的一隻酒杯由一整塊白玉雕刻而成，以地中海地區的茛苕葉為形，杯壁薄至透光，正屬乾隆帝的心頭好。

亞洲首完整展示 開放至明年2月

故宮文化博物館長吳志華稱，今次屬亞洲首次完整展示莫臥兒王朝藝術的展覽，冀助公眾從中了解伊斯蘭、印度、中國及歐洲文化的交流與融合。展期由昨日起至明年2月，館方料可吸引約14萬人入場參觀。