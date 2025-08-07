明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

莫臥兒王朝遺珍聚故宮館 探討明清中外交流

【明報專訊】由香港故宮文化博物館與英國維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）合辦的展覽「莫臥兒王朝瑰寶」昨起開放，展出逾100件莫臥兒王朝黃金時代的文物。館方策展角度包括探討莫臥兒王朝與中國明清兩代的文化交流，提及部分展品的工藝技術同時出現在莫臥兒王朝與明清兩代。

莫臥兒王朝屬16至17世紀世上最具影響力的王朝之一，由穆斯林統治並以波斯語為官方語言。「莫臥兒」即波斯語中的「蒙古」，由帖木兒或成吉思汗後裔創立。鼎盛時期版圖覆蓋現今阿富汗的喀布爾，至「德干蘇丹國」邊界、印度西部的古吉拉特，東至現時孟加拉。王朝君主之一的沙賈汗下令修建聞名的泰姬陵。

匕首鑲2000寶石 工匠巔峰之作

展覽以王朝其中3代君主為主軸，介紹當時王朝的宗教寬容政策及設立宮廷作坊，為藝術發展奠基，展品之一的吊墜來自賈漢吉爾皇帝在位時期，吊墜運用「昆丹」鑲嵌工藝，刻上象徵波斯文化中智慧之王所羅門的「戴勝鳥」，其眼晴均以小顆粒的「祖母綠」鑲嵌。展覽另展出賈漢吉爾時期的一把「帶鞘坎查匕首」，館方形容屬當時工匠的「巔峰之作」，同樣運用「昆丹」工藝製作，匕首表面鑲嵌逾2000顆寶石，體現當時宮廷中負責寶石切割、鑲嵌等不同作坊之間的合作（見表）。

明瓷成皇室珍藏 玉雕獲乾隆青睞

賈漢吉爾在位時的天文儀器「天球儀」亦可見於展覽當中。「天球儀」上的雕刻代表不同星座，賈漢吉爾常以手持或立於天球的形象示人，藉此顯示其名字之義——「世界的征服者」。他也積極收藏各地珍寶，包括來自中國明代弘治時期的黃釉盤，此物本屬明廷贈予他國的禮物，輾轉成為伊朗薩法維王朝與莫臥兒王朝互贈的禮物之一。館方亦提及，莫臥兒王朝的藝術品當中，不乏具有同期中國明、清時代可見的工藝技術，例如莫臥兒皇室的一個儲物箱就以古吉拉特邦的螺鈿工藝製成，將貝殼切割逾千片，打磨後再貼於木箱表面，同一時期明代的漆案也採用類似工藝。

館方也提及，清代乾隆帝亦欣賞莫臥兒王朝的玉雕。展品之一的一隻酒杯由一整塊白玉雕刻而成，以地中海地區的茛苕葉為形，杯壁薄至透光，正屬乾隆帝的心頭好。

亞洲首完整展示 開放至明年2月

故宮文化博物館長吳志華稱，今次屬亞洲首次完整展示莫臥兒王朝藝術的展覽，冀助公眾從中了解伊斯蘭、印度、中國及歐洲文化的交流與融合。展期由昨日起至明年2月，館方料可吸引約14萬人入場參觀。

上 / 下一篇新聞

去年申報表至今未交 房署收樓揭獨居婦腐屍
去年申報表至今未交 房署收樓揭獨居婦腐屍
烏蛟騰村市區出路「二變一」 村民返工覆診受阻
烏蛟騰村市區出路「二變一」 村民返工覆診受阻
塌山泥23宗 全納長遠防治計劃
塌山泥23宗 全納長遠防治計劃
代接電話揭出軌 妻涉擸樽襲夫被捕
代接電話揭出軌 妻涉擸樽襲夫被捕
基孔熱增3宗輸入 患者住鴨脷洲青衣 剛訪佛山孟加拉 專家料傳播風險增
基孔熱增3宗輸入 患者住鴨脷洲青衣 剛訪佛山孟加拉 專家料傳播風險增
長者職業司機年檢立法無期 運物局：業界稱須考慮人手
長者職業司機年檢立法無期 運物局：業界稱須考慮人手
理大智慧城市榜 港排第8勝星洲
理大智慧城市榜 港排第8勝星洲
WhatsApp推新功能提示不明群組 被非聯絡人加入先顯示資訊 可不查看對話即退出
WhatsApp推新功能提示不明群組 被非聯絡人加入先顯示資訊 可不查看對話即退出
美食博覽下周啟 貿發局：視天氣調配展期
美食博覽下周啟 貿發局：視天氣調配展期
張淑芬坐正貿發局總裁 10月履新
張淑芬坐正貿發局總裁 10月履新
反黑工拘24人包括外傭 有偽造文件申簽證、餐廳打工
反黑工拘24人包括外傭 有偽造文件申簽證、餐廳打工
港大科大畢業生月薪增 最多從商 投身教育者減
港大科大畢業生月薪增 最多從商 投身教育者減
「法外施恩」 老翁扼斃病女囚4年8月 官：被告常被事主激怒 事件「悲劇」
「法外施恩」 老翁扼斃病女囚4年8月 官：被告常被事主激怒 事件「悲劇」
「收錢先知呃阿婆」 前警員電騙認罪
「收錢先知呃阿婆」 前警員電騙認罪
4男涉綁架六旬商人 控方：為商業糾紛追款
4男涉綁架六旬商人 控方：為商業糾紛追款
綠置居截表 趕死線者寥
綠置居截表 趕死線者寥
官指無悔意 病人非禮學護囚一月
官指無悔意 病人非禮學護囚一月
零水電遭收公屋 提琴導師覆核駁回 官：無合理可爭辯處
零水電遭收公屋 提琴導師覆核駁回 官：無合理可爭辯處
未來科學大獎揭盅 得獎者：港雖未大投資半導體 獨特方案可吸廠商
未來科學大獎揭盅 得獎者：港雖未大投資半導體 獨特方案可吸廠商
監獄修例限探訪 鄧炳強：列明禁見時段人物
監獄修例限探訪 鄧炳強：列明禁見時段人物
郭鳳儀父「處理潛逃者資金」案10月審
郭鳳儀父「處理潛逃者資金」案10月審
活在灣區：深圳大學校舍優美 參觀多要預約
活在灣區：深圳大學校舍優美 參觀多要預約
【Emily】慈山寺出書 李嘉誠講經講建寺經過
【Emily】慈山寺出書 李嘉誠講經講建寺經過
【Emily】哇哇哇開到嚟~~ Chiikawa拉麵店今起「超前」訂位
【Emily】哇哇哇開到嚟~~ Chiikawa拉麵店今起「超前」訂位
【Emily】顏汶羽談育嬰設施：43政府場地四成欠奉
【Emily】顏汶羽談育嬰設施：43政府場地四成欠奉
【Emily】加入規劃啟德旅舍 梁文廣：會開680米商業街
【Emily】加入規劃啟德旅舍 梁文廣：會開680米商業街