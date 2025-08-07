長者職業司機年檢立法無期 運物局：業界稱須考慮人手

政府在2023年提出收緊年長駕駛者的體格證明要求，包括將年長商用車司機提交體格證明的門檻由70歲降至65歲，並由「三年一檢」縮短至「一年一檢」，政府當時預計2024年第三季至年底落實。運輸及物流局昨回覆查詢時，沒回應為何立法延期，稱諮詢結果整體正面，正敲定具體建議，並會繼續與醫學界等溝通，就日後體檢要求制定相關指引。

立法會交通事務委員會成員、民建聯陳恒鑌稱，以他了解，相信政府明年首季會將相關法例提交立法會。他說因應業界關注人手不足等問題，早前討論方向包括65至70歲司機的體檢毋須每年進行，70歲以上者才須「一年一檢」。對於政府立法較原定時間延遲逾年，他稱過去一年多政府提交多項交通法例，部分具時效性需優先處理，如因應政府收回大欖隧道修例。

陳恒鑌料明年首季修例

實政圓桌田北辰則促請政府最遲明年首季立法，同時規管年長的網約車司機，以及就75歲以上職業司機的工時設上限。香港新方向張欣宇認為，最理想在本年度「趕尾班車」立法，並加強硬件保障，如規定年長司機駕駛的車輛配備自動緊急煞車系統。

選委界管浩鳴指高齡職業司機猶如「計時炸彈」，建議訂立司機年齡上限，又稱當局應優先立法收緊年長司機體檢安排，「不能沒有時間表」。