基孔熱增3宗輸入 患者住鴨脷洲青衣 剛訪佛山孟加拉 專家料傳播風險增

3人穩定 累計輸入增至4宗

3宗新個案中，包括一名過往健康良好的79歲女子，居於利東邨，發病前整個7月均在佛山市探親，但未能記起曾否被蚊叮。她於周一（4日）開始發燒和關節痛，翌日到瑪麗醫院急症室求診並入院，並在無蚊環境下治療。她的血液樣本經檢驗後證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性。由於病人潛伏期大部分時間在佛山市逗留，衛生防護中心認為屬輸入個案。

另外兩宗個案涉及居住青衣曉峰園的父子，其中55歲父親有長期病患，10歲男童過往健康良好。兩人上月12日至本月3日到孟加拉旅遊，周日（3日）返抵香港。該名父親上月27日已發燒和關節痛，周一（4日）到青衣長康普通科門診求診，獲轉介至瑪嘉烈醫院急症室並入院。

男童抵港入住港安 後轉瑪嘉烈

男童本月1日於孟加拉出現病徵，抵港當日即周日到荃灣港安醫院急診中心求診並留院，周二（5日）轉送瑪嘉烈醫院。荃灣港安醫院回覆本報稱，男童向該院求診時表示已發燒3天，並有腹痛、腹瀉、頭痛及關節痛，翌日（4日）凌晨初步檢測顯示基孔肯雅熱病毒RNA呈陽性，結果送交衛生署進一步確認，入院期間已將病人安置於無蚊病房環境。

衛生防護中心稱兩父子潛伏期在孟加拉逗留，屬輸入個案，兩名家居接觸者有同行旅遊，現無病徵，正接受醫學監察。中心正就3宗個案調查，並通報廣東省及孟加拉衛生當局。

食環查病媒 加強曾到訪地點滅蚊

食環署正做病媒調查及針對性滅蚊工作，並於病人住所及病發後曾到訪地點加強防蚊滅蚊工作。署方亦因應連日天雨，會繼續與各相關部門及持份者加強控蚊滅蚊工作。

林緯遜說，隨着輸入個案增加並正值暑假外遊季節，本地基孔肯雅熱傳播機率相應增加，呼籲港人外遊回港後提高警覺，如有病徵盡快求醫並減少於社區逗留時間。林相信於孟加拉回港的父子在當地被同一隻蚊或同一群蚊叮咬而受感染。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，醫院治療範圍內有蚊的可能不大，相信男童當時於私院留院亦屬安全。