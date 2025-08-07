明報新聞網
活在灣區：深圳大學校舍優美 參觀多要預約

【明報專訊】近年來，隨着粵港澳大灣區的快速發展，深圳及周邊城市的高等教育資源日益豐富，吸引了眾多香港及內地學生前往參觀、升學。無論你是高中生探索未來升學方向，又或是家長希望帶子女感受內地大學校園氛圍，還是想要重溫校園生活的打工仔，深圳及周邊的頂尖大學都值得一遊。今期為大家介紹深圳大學、南方科技大學、中山大學（深圳校區）、深圳北理莫斯科大學及中大深圳等大學參觀預約方式、交通路線、校園亮點及周邊景點，幫助你規劃一場充實的大學探索之旅。

明報記者 龍彩霞

深圳大學 兩校區建築風格獨特

深圳大學（Shenzhen University, SZU）是深圳本土最具代表的綜合大學，分為粵海校區（主校區）和麗湖校區（新校區），兩校區建築風格迥異，均開放予公眾參觀。

（1）致藝大樓（洞洞樓）——這裏是深大的網紅打卡聖地！純白色的高大建築，牆面上整齊排列着一個個方塊格子，風格獨特又強烈，無論是拍特寫還是全景，全是打卡熱點。

（2）致理大樓（理工樓）——有3棟建築。縱橫交錯的樓梯極具藝術美感，在這裏拍照，都很容易拍到靚相。

（3）文山湖——深大裏的人工湖，分為上文山湖及下文山湖兩部分。湖邊綠草如茵，風景優美，運氣好的話還能看到黑天鵝。

（4）匯星樓（科技大樓）——外形像個中字，非常有特色。登上科技大樓的高層，還可以俯瞰美麗的校園景色和周邊的城市風光，夜景更是迷人。

（5）羅湖校區——位於厚德廣場草坪，是麗湖校區的第一文化地標。

（6）宿舍大樓——宿舍大樓錯落有致，與深大充滿現代感的氛圍相互映襯，展現出獨特的校園建築風格。如果想帶點紀念品回去，可以去聚翰齋附近的深大文創店。

交通方面，粵海校區（南山校區）可以乘搭地鐵1號線於「深大站」C出口步行5分鐘便可抵達。選擇自駕的人須留意，由於校內停車位有限，建議停在周邊商場（如海岸城）後，再步行前往。麗湖校區（西麗校區）方面，可以乘搭地鐵5號線在「塘朗站」D出口步行13分鐘可抵達。校內雖然有訪客停車場，但訪客須提前登記。

參觀深圳大學須預先預約，方法是在微信搜「深圳大學」小程序，然後選擇校區，最後填寫資料提交便可。預約時間由每日下午5時30分開始可以預約兩天後的名額（如周一可預約周三）。深圳大學的開放時間由上午8時至晚上7時，留意每人可帶5名同行者，寒暑假開放時間或有調整。

南方科技大學 新晉科研學府

南方科技大學（SUSTech）是一所以科研為主的新型大學，校園環境優美。學校的中央廣場，是整個學校的中心區，有大大的草坪，寫着學校名字的牌子是打卡地標之一。

校園打卡點包括琳恩圖書館，南科大的標誌性建築之一，造型非常獨特，它的四面是內凹弧形輪廓。

另外，也可以去一丹圖書館坐一坐，感受學生時代的氛圍，中午可以在圖書館附近的食堂吃飯，吃飯是可以刷微信和支付寶。教學大樓也具特色，走的是科技風及簡約風，大多採用的是豎條裝飾設計，非常適合打卡。

預約須先關注「平安南科大」公眾號，點擊公眾號菜單中的「服務指南」，選取校園參觀登記，在「個人登記」按照要求填寫必要資訊提交即可。

交通方面，可以乘搭地鐵到5號線「塘朗站」C出口，步行300多米至正門，門口出示預約信息便可。校園內有免費巴士可供乘坐，共兩條線路，也可選擇徒步遊覽。想自駕遊的話，學校有提供訪客停車位，惟要提前預約。

南方科技大學平日開放時間由上午9時至晚上5時，周末由上午8時至晚上6時。

中山大學深圳校區 充滿嶺南建築風味

中山大學深圳校區是百年名校，以醫學、工科見稱，校園建築融合嶺南風格，環繞相山數十棟紅牆綠瓦的建築，是不少網紅打卡熱點。

校園打卡點包括圖書館，著名的「魔仙堡」建築，坐落於相山之上，位於校園中軸線，也是深圳校區的最高點，是學校標誌建築，紅牆藍瓦的攢尖頂建築與草木葱蘢的相山交相輝映，門前有孫中山雕塑。另外位於通往圖書館的百步梯前的草坪上的校訓石也不容錯過。仙湖也是值得一遊的，這個醫學園區前的人工湖，小橋流水草地和周圍的紅牆綠瓦建築相互輝映。

訪客可以在「中大逸碼通行」小程序預約，參觀開放日前7日的晚上8時開放新的預約名額。除了周一外，每日開放參觀時段由上午9時至上午11時30分，以及下午2時30分至下午5時。

參觀人士可乘搭地鐵6號線支線至「中大站」 ，再步行約500米便可抵達。校園內有巴士，分南線和北線，每次車費1.5元人民幣。

深圳北理莫斯科大學 中俄合建

深圳北理莫斯科大學是國家主席習近平、俄羅斯總統普京達成重要共識，由深圳市人民政府、北京理工大學和莫斯科國立羅蒙諾索夫大學（簡稱「莫斯科大學」）三方合作設立的具有獨立法人資格的中外合作大學。

大學建築風格獨特，哥德式塔樓、中俄友誼長廊、中心廣場建築群、湖濱餐廳等都是必去的地方。深圳北理莫斯科大學主樓與莫斯科大學主樓造型相似，高156米，頂端的五角星被譽為「深北莫之星」，是校園的最高點。學校有一食堂、二食堂、湖濱餐廳，不少訪客幫襯。

訪客可於「深圳北理莫斯科大學」公眾號「校園服務」預約參觀。學校每日開放參觀時段由上午9時至中午12時30分，以及中午1時至傍晚6時。參觀人士可乘地鐵14號線在「大運站」12號口出去，轉乘M219至國際自行車賽場站。開車的話可以停到深圳市龍崗區體育中心停車場。

中文大學（深圳） 結合中西元素

香港中文大學（深圳）的校園分為上園、中園、下園三個部分，校園空間與建築既有中國元素，亦帶有西方韻味。校園設計貫徹了「山、林、院」的空間組織理念。

打卡點包括圖書館，現代化建築設計和內部裝飾都是拍照的好地方。逸夫書院的獨特建築風格和周圍的綠化環境，非常適合拍攝人文風景照。各具特色的教學樓，例如教學樓A和教學樓B，都有着不同的設計風格，可以選擇自己喜歡的角度拍攝。至於寬闊的校園廣場是學生們經常聚集的地方，在這裏可以捕捉到校園生活的氣息。最後，校園內的人工湖和周邊的綠化環境優美，是拍攝風景照的好地方。

參觀中文大學（深圳）校園毋須預約，周末及法定假日，如香港中文大學（深圳）未發布暫停對外開放通知，校外人士可憑身分證或護照供保安人員登記後入校參觀。個人參觀不設預約限制，團體參觀須與相關部門取得聯繫，並在獲得許可後入校參觀。港中大（深圳）本碩博校友可憑校友卡返校，毋須預約。校園對外開放參觀時間為上午8時30分至傍晚6時。

參觀人士可乘搭地鐵16號線在「大運中心」D出口出，再步行戀14分鐘可抵達正門。

