監獄修例限探訪 鄧炳強：列明禁見時段人物

立法會昨就《2025年監獄（修訂）規則》舉行會議，新民黨議員葉劉淑儀關注探訪者資格，修例後是否由懲教署長決定誰屬親友，「朋友的範圍很廣」，舉例在囚者女友或同性伴侶將如何釐定。鄧炳強稱，為免爭拗，修例後不希望簡單以關係劃分，當局以探訪目的為原則，是否符合「協助在囚者改過自新」及「為在囚者重投社會作準備」等，「基本上都會批准」，除非因應維護國安及維持監獄保安秩序紀律等被禁止或限制的類別。

張宇人稱禁私飯影響供應商 倡懲教多光顧

《監獄（修訂）規則》上月18日刊憲並即時生效，包括廢除還押者自備或收受食物及酒精類飲品（俗稱「私飯」）等。葉劉淑儀提到，「一代賊王」葉繼歡生前在囚時經常寫信給她，稱因下身癱瘓，連監獄特別餐都無法消化，需喝「老火湯」。鄧炳強說，懲教署有醫生，若在囚者因任何需要須處方藥物，或進食任何物品才可保持身體好，相信相關醫務人員必然會作相關安排。

飲食界議員張宇人認為，修例影響11間向約400多名在囚者提供私飯的供應商，但考慮到英國早在1988年廢除相關安排等，支持局方與時俱進修例，同時建議懲教人員多光顧受影響食肆。鄧炳強擔心私飯造成特權問題，不利監獄管理；而以往有人私飯運送毒品等違禁品，要增加人手管理。他相信業界「識變通」，包括吸引懲教人員光顧屬其中一個選項。