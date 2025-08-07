零水電遭收公屋 提琴導師覆核駁回 官：無合理可爭辯處

申請人鄧慧賢報稱小提琴導師，2022年11月獲編配入住天水圍天慈邨一單位；擬答辯人為上訴委員會（房屋）及房委會。

低電稱貫徹節能 官：非收屋唯一考慮

暫委法官林展程於判辭指出，房委會2024年10月根據規定向申請人發出遷出通知書，而房委會基於整體考慮所有因素而下決定，包括善用公屋資源分組的18次突擊查訪及一次預約家訪，均未遇見申請人；單位平均水電用量遠低於一般一人家庭，更有144天「零」用電及163天「零」用水；以及申請人多數在天水圍以外便利店交租等。

被質疑不在深夜查訪 指房會無責另安排

林官續稱，事後申請人不服房委會決定，向上訴委員會上訴，聲稱要照顧家人才早出晚歸，每天仍在單位睡覺，單位有電器但沒開動，平常不在單位洗澡及洗衫，夏天不開冷氣。上訴委員會指出，申請人情况對比「現代化社會之一般生活環境」並不合理，顯示她在單位「沒有生活和恆常居住的痕迹」，要求今年2月前交還單位。

申請人向高院提出覆核理由，包括質疑突擊查訪不在周日及深夜時段，做法不全面、家中水表失靈，以及其生活貫徹節約能源原則等。林官反駁稱，房委會沒有法定責任安排在其他時段突擊家訪，而水務署給申請人的信件只提及水掣失靈而非水表失靈，以及單位水電用量非房委會及上訴委員會唯一考慮，而是考慮整體證據。

林官最終裁定申請人沒有提供合理可爭辯的司法覆核理由，拒絕其司法覆核許可申請，下令申請人須向房委會支付訟費。林官在結論提及，法庭只可根據法律及證據判決，希望申請人理解。

【案件編號：HCAL 953/25】