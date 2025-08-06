警推新App涵50電子服務 可報案辦證報料 「Yes Sir」AI答查詢

新應用程式將取代2012年推出的首代應用程式，同時加載於「智方便」，市民可透過警方數碼服務登入系統或以「智方便」帳戶登入。新應用程式設個人化信息中心，供用戶查看報案及牌照申請進度；亦設即時推送通知功能，供警方向用戶推送最新大型事故、重大案件或交通管制安排等資訊。

接報一天內跟進刑事舉報

目前電子報案中心提供16種非緊急案件舉報，日後程式的電子報案中心整合16份非緊急案件表格，配合手機界面方便揀選報案種類。系統將讀取用戶所提供資料，自動填寫欄目，並增地圖顯示及GPS定位功能供標記事發地點。警員將於接獲電子報案一小時內向事主經電郵發送舉報編號，並於接報一天內聯絡跟進刑事舉報。

自2002年有統計以來，電子報案中心由當年錄得2991宗報案，升至去年約21.2萬宗。警務處副處長（管理）陳俊燊說，相信新應用程式能協助解決人手不足，前線能處理更複雜服務。資訊系統部數碼警政服務科高級警司莫俊傑稱，日後涉強制舉報的法例生效，相信能方便舉報。

屬數碼政府項目 未透露開發成本

2022年《施政報告》提出今年底前推出100個數碼政府項目。被問研發新應用程式成本，陳俊燊說暫無法提供實際金額，僅稱新程式屬《施政報告》項目之一。他說在情况許可下，目標將大部分警察提供的服務納入新應用程式，除非是智慧搜救手機應用程式「HKSOS」等涉及技術考慮，未必可完全融入，但仍會提供按鍵無縫連接至外面服務。

至於如何保障用戶資料，警方強調新應用程式提供的服務受保障。助理處長（資訊系統）關翠貞稱，目前有7項警隊服務置於坊間平台或系統，舉例電子舉報平台「影住駕」是在微信小程序，雖然很多平台具規模，但當相關服務不再散落於其他系統，而是合併在警方應用程式，在資訊保安角度能減低風險。