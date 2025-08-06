運署收回US8964車牌 指車輛已離港

車主指無理擬覆核

招先生向本報表示，他按照運輸署手續，最先在6月19日與買家劉先生到運輸署辦理車牌號碼轉讓手續，將名下白色保時捷車輛登記聯同車牌號碼轉到劉名下，其後待劉處理好「留牌紙」（即保留車輛登記號碼證）後，再將白色保時捷轉回自己名下。

不過招先生周一收到劉的通知，運輸署發信宣告已取消白色保時捷的車輛登記、收回車牌US8964，並表示上述轉讓手續無效。據署方向劉發出的信件，引述《規例》第20(1)條，當汽車被永久送離香港，登記車主須於車輛送離後15天內書面通知運輸署長；署長即使無收到通知書，如信納汽車已被永久送離香港，他須取消有關車輛的登記，並可將曾配予該車輛的登記號碼，另行配予任何其他車輛。運輸署將向劉退回1000元私家車過戶費及560元保留登記號碼費。

招認為，「送離日期」定義可斟酌，關注是以車輛入貨櫃、船舶離港抑或按車輛運抵英國計，他說會考慮要求覆核，稱「車牌屬市民財產，不可以隨便剝奪」。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向本報解釋，按《規例》車輛送離香港後登記會被取消，因此所有轉讓手續應在送離香港前進行。