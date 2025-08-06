不符修改要求 台片《我家的事》撤映

述一家四口故事 多地獲獎

Cine Fan夏日國際電影節在本月13至25日舉辦，期內將放映共42齣電影。其中《我家的事》原擬於16及18日各放映一場，並已邀請導演潘客印出席。不過，香港國際電影節協會昨在facebook公布，《我家的事》因未能符合電影報刊辦的修改要求，須取消兩場放映，將向已購票觀眾全額退款。

《我家的事》近月先後奪紐約亞洲影展「最佳劇情片」、大阪亞洲影展「藥師真珠賞」及台北電影節「最佳女主角」等多個獎項，擬下月12日在台灣公映。該戲由新晉導演潘客印執導及編劇，據Cine Fan夏日國際電影節介紹，該片以一家四口為主軸，講述嗜賭父親試圖逆轉人生、母親多次嘗試人工受孕不果、姊姊驚悉身世秘密，以及弟弟偶遇父親當兵同袍的故事，「從不同家庭成員的視角，揭示要多拼命，才可成為家人」。

曾有片被要求刪抗爭場面

政府在2021年底修訂《電影檢查條例》及《有關電影檢查的檢查員指引》，要求審查員小心留意影片中會不利於國家安全的內容，其後屢有台灣電影遭電影報刊辦要求刪減片段，包括台灣婚姻平權紀錄片《同愛一家》、外籍移工紀錄片《逃跑的人》、友情紀錄片《唬爛三小》，以及描繪疫情生活的《隔離丁尼》。該4套電影皆拒從刪剪要求，最終取消在港上映，其中《逃》曾發帖稱，遭電影報刊辦要求刪去「總統府凱道前的抗爭場面」，其餘則未透露具體刪剪要求。