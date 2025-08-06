明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

不符修改要求 台片《我家的事》撤映

【明報專訊】Cine Fan夏日國際電影節下周三揭幕，原擬邀台灣電影《我家的事》導演潘客印赴港出席兩場放映。不過，主辦機構香港國際電影節協會昨日公布，《我家的事》未能符合電影、報刊及物品管理辦事處的修改要求，決定取消兩場放映，將向觀眾退款。電影報刊辦回覆本報查詢，稱不會就個別影片的申請及檢片決定作評論。

述一家四口故事 多地獲獎

Cine Fan夏日國際電影節在本月13至25日舉辦，期內將放映共42齣電影。其中《我家的事》原擬於16及18日各放映一場，並已邀請導演潘客印出席。不過，香港國際電影節協會昨在facebook公布，《我家的事》因未能符合電影報刊辦的修改要求，須取消兩場放映，將向已購票觀眾全額退款。

《我家的事》近月先後奪紐約亞洲影展「最佳劇情片」、大阪亞洲影展「藥師真珠賞」及台北電影節「最佳女主角」等多個獎項，擬下月12日在台灣公映。該戲由新晉導演潘客印執導及編劇，據Cine Fan夏日國際電影節介紹，該片以一家四口為主軸，講述嗜賭父親試圖逆轉人生、母親多次嘗試人工受孕不果、姊姊驚悉身世秘密，以及弟弟偶遇父親當兵同袍的故事，「從不同家庭成員的視角，揭示要多拼命，才可成為家人」。

曾有片被要求刪抗爭場面

政府在2021年底修訂《電影檢查條例》及《有關電影檢查的檢查員指引》，要求審查員小心留意影片中會不利於國家安全的內容，其後屢有台灣電影遭電影報刊辦要求刪減片段，包括台灣婚姻平權紀錄片《同愛一家》、外籍移工紀錄片《逃跑的人》、友情紀錄片《唬爛三小》，以及描繪疫情生活的《隔離丁尼》。該4套電影皆拒從刪剪要求，最終取消在港上映，其中《逃》曾發帖稱，遭電影報刊辦要求刪去「總統府凱道前的抗爭場面」，其餘則未透露具體刪剪要求。

相關字詞﹕香港國際電影節 潘客印 我家的事 電檢條例

上 / 下一篇新聞