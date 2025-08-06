的士酒店外直撼遊客奪命 八旬司機稱頭暈 議員促收緊體格要求

昨午1時許，警方接報稱一輛的士在荃灣楊屋道8號如心酒店停車場上落客區位置，撞向一名站在酒店大堂外牆旁邊的外籍男子。救援人員接報到場，發現持菲律賓護照來港的35歲男事主昏迷不醒，他被送往瑪嘉烈醫院，經搶救後，至昨午3時許證實不治。

80歲姓黃男司機則胸口痛，頭及手受傷，清醒送往仁濟醫院治理。司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他報稱事發時頭暈。

年長的士司機意外比率上升

有車cam拍攝到事發前男事主拖着行李箱從酒店門口步出，一邊看手機，當事主走到一條石柱附近，突然一輛的士高速撞向石柱，男事主被撞受傷倒地，石柱的石屎碎片亦散落地上。現場消息稱，菲律賓籍男事主與數名友人來港遊玩，昨日退房行經酒店門外遇到事故。

目前法例規定70歲或以上人士申請駕駛執照時須提交由註冊醫生簽署的體格檢驗證明書，駕駛執照有效期最長3年。近年涉及年長的士司機意外的比率上升，2023年資料顯示，當年80歲或以上司機有約1700名。

運輸署早於2022年6月成立專家小組檢討，並於2023年5月亦在立法會交通事務委員會提出討論，建議商用車司機提交體格證明的年齡門檻由70歲降低至65歲，並由三年一檢改為一年一檢，但至今落實無期。

田北辰倡職業司機限年齡

實政圓桌議員田北辰指當時社會共識強，但政府至今未落實政策，令人感覺不了了之，是不能接受，會敦促政府盡快落實。田認為要為職業司機年齡設上限，並相信不會影響職業司機的人手供應。

香港新方向議員張欣宇及西九新動力議員梁文廣認為，一刀切禁止年長司機駕駛的士在香港這個高齡化社會未必可行，但將體檢年齡調低及增加檢查頻率就有一定共識。另外，張欣宇建議年長司機應駕駛有「自動緊急煞車（AEB）系統」的車輛，用科技協助減低嚴重交通意外發生的頻率。