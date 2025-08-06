涉借學生錢教師確認離職 學校：私隱不便透露

一名學生上月28日在社交平台Threads發文稱，涉事張姓男教師以「冇錢食飯，等出糧」為由向學生借錢，該學生「一時心軟」借錢給他，又說對該教師「玩失蹤」感失望，期望對方盡快還錢。該學生聲稱涉事教師曾向校內其他教師及校工借錢還債。

被問到如何跟進，香港青少年培育會陳南昌紀念學校回覆本報稱，校方一直重視教師專業操守，所有人事聘任均符合有關程序，亦不時提示教師履行《教師專業操守指引》的重要；倘發現教師有違反專業的不當行為，將作出相應紀律行動，保障學生。

教育局早前回覆稱，獲悉事件後已即時向校方了解，並要求學校就事件提交報告；如證實教師違反專業操守或違法，局方會按事件的性質及嚴重程度採取適當行動。

有網民在帖文下方留言稱，涉事教師曾於天主教喇沙會張振興伉儷書院任教。校方日前回覆查詢時確認涉事教師曾於該校任教，惟已離職，現時不屬該校教職員，又澄清聲稱被拖欠8800元的事主並非該校學生。該校昨日補充，教育局已就相關事件聯絡校方了解情况。