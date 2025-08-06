聯招放榜 7狀元讀中大醫科 港大10年未達「75%承諾」 劉澤星：欣喜課程國際化

現時兩大醫學院各有295個本科醫學額，新學年增至各300。中大醫學院昨日公布今屆JUPAS收生結果稱取錄210人，另有14人經「學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）」入讀。趙偉仁稱今年醫科收生理想，非常高興，「足證社會各界對中大醫學院學習環境、教育理念和質素的認同」。

港大醫學院今年經JUPAS錄取170人，佔該校學額約五成半。翻查資料，港大醫學院前院長梁卓偉2013年曾承諾「75%學額經JUPAS取錄」，以保障本地生入學機會；現任院長劉澤星上月曾言該百分比並非最重要，院校強調「擇優錄取」。港大醫學院昨日新聞稿未有交代JUPAS收生表現，稱今年經國際文憑（IBDP）、SNDAS等多個非聯招途徑取錄逾百個新生，引述劉澤星稱對醫科課程日益國際化感欣喜。

揀港大「超狀」：看中增潤年

中大醫學院昨日一如以往，主動發稿比較港大醫科收生分數；以6科DSE成績計算（滿分42分），5**為7分、5*為6分等如此類推，稱該院今年共錄取41名考獲40至42分的新生，港大則有24人。中大另發稿表示，「全港首百名尖子中有一半獲中大取錄，其中40人入讀中大醫學院」。

近2500人達八大門檻未被取錄

今屆DSE有16個狀元，11人想讀醫。中大醫學院昨稱取錄其中7人，包括「終極狀元」王海博，他放榜日表明留港讀醫，當時未定哪間大學，稱會考慮教授資歷和師兄姐建議。英皇書院「超狀」容卓言昨向本報說，他揀港大醫科，看中課程設增潤學年，盼屆時攻讀醫科碩士。他笑言JUPAS放榜後終能好好休息，已準備好跟家人吃自助餐慶祝，又說新學年目標仍是「好好讀書」。

今年共有43,269人申請JUPAS，當中15,808人獲八大或都大取錄，佔比約36.5%，按年下跌3.3個百分點。翻查考評局數據，今屆DSE共有18,298個日校生達「332A22」入大學門檻，意味至少2490人達門檻但未獲八大或都大取錄，可考慮自資院校等升學途徑。