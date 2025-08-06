稱分享資料供調查 被學苑要求口徑一致

稱兩度提出抗辯未獲回覆

涉事學生是以「教育局代表團（中學生）」身分獲第50屆「日內瓦國際發明展」銀獎，參賽學生的甄選和訓練由資優教育學苑委託香港新一代文化協會安排；該學生另參與政府數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎並獲獎，教育城有份籌辦該比賽。Medisafe項目掀起原創爭議後，學苑和教育城分別調查事件。

據Ahmed Jemaa在聲明指稱，今年6月接獲學苑及教育城聯絡，已回覆查詢及提供資料，包括公司註冊文件、簽署的合約、完整電郵紀錄、收款證明及技術文件等，但兩機構約兩周後回覆稱，確認涉事學生去年1月提交作品參賽，明確顯示該項目是在AIHS介入前已完成，有充分理由相信項目是由學生獨力原創；兩機構亦要求AIHS與它們口徑一致及要將傳媒查詢轉介予它們；AIHS兩度以電郵再向兩機構提出抗辯理據但未獲回覆。

本報就聲明內容向學苑及教育城查詢，學苑昨發聲明回應，強調恪守「公開、公平、公正」原則進行盡職調查，以確保所有參賽者獲公平待遇，目的及重點包括了解涉事學生在所參與的本地比賽中，其作品概念是否為原創，以及核實其參賽過程是否符合比賽的評審機制及規則，調查至今仍在進行中。教育城回覆稱，一直按照數字辦指引跟進事件，由於跟進工作仍未結束，現階段不宜就此個案作任何詳細回應。