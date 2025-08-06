明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

回應女生「請槍」爭議 澄清受潘冬平妻委託研發 AI公司稱「從零」製作藥倍安心

【明報專訊】肝癌權威潘冬平醫生的女兒研發並奪得多個本地和海外創科獎項的人工智能（AI）網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」，早前捲入原創爭議和侵犯病人私隱風波。事隔逾月，美國AI公司AI Health Studio（下簡稱「AIHS」）聯合創始人兼行政總裁Ahmed Jemaa前晚發表公開聲明，指Medisafe是受潘冬平妻子彭詠枝於去年3月委託、在只有初步想法下，由該公司從零開始製作，對於作品用作參賽並獲8個獎項毫不知情，他認為對其他參賽者不公。本報前晚就聲明內容聯絡潘冬平父女，至昨晚截稿前未獲回覆。

稱對參賽毫不知情 對其他參賽者不公

Ahmed Jemaa在Linkedin發表的聲明提及，公司曾與香港資優教育學苑和香港教育城聯絡，提交多項文件讓兩機構調查（見另稿），但指公開的結論未能反映Medisafe系統的實際發展歷程。Jemaa昨回覆本報查詢補充，除學苑和教育城外，其他組織或獎項組織者未有聯繫他，不清楚他們是否參與調查；而他發出聲明後，至昨晚亦未有相關機構或人士、包括潘氏一家聯絡他。

聲明說，在接受彭詠枝委託後，AIHS從去年3月至今年6月分3階段參與研發，由建設最小可行性產品（Minimum Viable Product）、重構程式碼、升級AI模組及改進功能，並將其最終化及架構最佳化，強調團隊完全由零開始製作該項目，彭僅提供原始構思，從未向團隊分享程式碼、UX（使用者經驗）及技術架構。

指客戶要求用詞由「從零建構」改「商業推廣」

聲明指稱，彭於今年6月16日曾要求該公司將Medisafe資訊從其網站移除，公司雖有猶豫但最終同意，隨後得悉該平台在香港引發爭議及其作品被用作參賽；又指客戶曾要求修改該案例研究中的措辭，將該專案重新定義為「商業推廣」（commercial rollout），而非從零開始建構（a from-scratch build），並提出向該公司付費以繼續協助處理對公眾和機構的資訊，公司對此感不安而拒絕再聯繫。

對於該學生以Medisafe參與多個比賽並獲8個獎，聲明稱他們並不知情。Jemaa在Linkedin補充說，從無打算以該項目參賽，認為參賽並獲獎一事，是對其他參賽者不公平。他稱，為免影響學生未來發展，以及讓機構有調查空間，因此一直未有公開回應，強調其聲明並非旨在指摘，而是關乎真相、透明和誠信；聲明非針對任何個人，而是為澄清事實。

資優學苑：作品概念2023年10月提出 信原創

香港資優教育學苑回應稱，根據所得的資料，涉事學生去年1月已正式向「第26屆香港青少年創新科技大賽」遞交作品，亦已提供有關概念及雛形，可證實其原創性，而比賽規則以概念原創性為評審重點，故認為作品符合甄選及得獎資格；他們亦取得該學生就讀學校老師電郵書面確認，證明其作品的概念早於2023年10月已提出。

涉事學生曾以「教育局代表隊（中學生）」身分參加日內瓦國際發明展並獲獎，發明展香港聯絡人楊孟璋回應稱，該同學在日內瓦參賽時，向評委展示其創意概念，並輔以一套自行開發的原型程式來說明，正基於其創意和原型而獲銀獎，強調她並未採用任何專業系統做展示。教育局回覆稱，就有關國際比賽個別學生代表的情况，已要求香港資優教育學苑及本地比賽主辦機構等了解及跟進處理，會繼續與相關單位保持聯絡，了解情况。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞