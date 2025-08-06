回應女生「請槍」爭議 澄清受潘冬平妻委託研發 AI公司稱「從零」製作藥倍安心

稱對參賽毫不知情 對其他參賽者不公

Ahmed Jemaa在Linkedin發表的聲明提及，公司曾與香港資優教育學苑和香港教育城聯絡，提交多項文件讓兩機構調查（見另稿），但指公開的結論未能反映Medisafe系統的實際發展歷程。Jemaa昨回覆本報查詢補充，除學苑和教育城外，其他組織或獎項組織者未有聯繫他，不清楚他們是否參與調查；而他發出聲明後，至昨晚亦未有相關機構或人士、包括潘氏一家聯絡他。

聲明說，在接受彭詠枝委託後，AIHS從去年3月至今年6月分3階段參與研發，由建設最小可行性產品（Minimum Viable Product）、重構程式碼、升級AI模組及改進功能，並將其最終化及架構最佳化，強調團隊完全由零開始製作該項目，彭僅提供原始構思，從未向團隊分享程式碼、UX（使用者經驗）及技術架構。

指客戶要求用詞由「從零建構」改「商業推廣」

聲明指稱，彭於今年6月16日曾要求該公司將Medisafe資訊從其網站移除，公司雖有猶豫但最終同意，隨後得悉該平台在香港引發爭議及其作品被用作參賽；又指客戶曾要求修改該案例研究中的措辭，將該專案重新定義為「商業推廣」（commercial rollout），而非從零開始建構（a from-scratch build），並提出向該公司付費以繼續協助處理對公眾和機構的資訊，公司對此感不安而拒絕再聯繫。

對於該學生以Medisafe參與多個比賽並獲8個獎，聲明稱他們並不知情。Jemaa在Linkedin補充說，從無打算以該項目參賽，認為參賽並獲獎一事，是對其他參賽者不公平。他稱，為免影響學生未來發展，以及讓機構有調查空間，因此一直未有公開回應，強調其聲明並非旨在指摘，而是關乎真相、透明和誠信；聲明非針對任何個人，而是為澄清事實。

資優學苑：作品概念2023年10月提出 信原創

香港資優教育學苑回應稱，根據所得的資料，涉事學生去年1月已正式向「第26屆香港青少年創新科技大賽」遞交作品，亦已提供有關概念及雛形，可證實其原創性，而比賽規則以概念原創性為評審重點，故認為作品符合甄選及得獎資格；他們亦取得該學生就讀學校老師電郵書面確認，證明其作品的概念早於2023年10月已提出。

涉事學生曾以「教育局代表隊（中學生）」身分參加日內瓦國際發明展並獲獎，發明展香港聯絡人楊孟璋回應稱，該同學在日內瓦參賽時，向評委展示其創意概念，並輔以一套自行開發的原型程式來說明，正基於其創意和原型而獲銀獎，強調她並未採用任何專業系統做展示。教育局回覆稱，就有關國際比賽個別學生代表的情况，已要求香港資優教育學苑及本地比賽主辦機構等了解及跟進處理，會繼續與相關單位保持聯絡，了解情况。

