灣區熱搜：激發本地同業革新 信可加快市場復蘇

【明報專訊】今年以來先後有多間香港連鎖餐飲品牌或老店結業，市道不景加上內地品牌加速來港，或令本地餐飲業百上加斤。香港內地餐飲協會創會及執行會長吳鴻圖卻認為，相對於「過江龍」帶來的競爭壓力，內地同行在商業模式、服務、出品、經營模式上的革新，能成為本地業者突破固有模式的催化劑。「內地餐飲一直在競爭中求變，本地企業如借鑑和調整經營模式，反而能加速市場復蘇，而香港餐飲業憑藉其深厚的飲食文化底蘊與國際基因的優勢，也能為雙向融合創造獨特機遇。」
餐飲業不景 須重打基礎渡過調整期
協會創會會長唐一瀚亦強調，香港是一個不斷調節的國際大都會，「過去數十年，每次逆境都是一種自我調節」，他承認目前香港餐飲業確實不景，「陣痛難免，但我們的根基其實很紮實，只要痛定思痛，重新打好基礎，過了調整期又是新一輪風景」。他表示，內地品牌赴港也產生了新的需求，香港餐飲業對本地和國際口味與文化的理解，是協助內地品牌本土化的資源。
助港企北上 「最重要與時並進」
正如內地餐飲會想赴港出海，本港同行也能北上拓展。吳鴻圖稱，協會也會對接港企「北上」需求提供幫助，「其實入內地也一樣面對選址、法規等問題，最好不要單打獨鬥」。他舉例，協會可以攜手多個本地品牌，以「香港老字號」模式共同進駐一處，形成品牌效應，「但最重要是與時並進，不能故步自封，就像李克勤的老歌新唱後再次翻紅」。吳鴻圖又指出，除了北上，香港味道在海外也廣受認可，「例如東南亞，如果能吸引更多海外客人，對香港餐飲品牌也是很大幫助」。