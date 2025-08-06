明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：激發本地同業革新 信可加快市場復蘇

【明報專訊】今年以來先後有多間香港連鎖餐飲品牌或老店結業，市道不景加上內地品牌加速來港，或令本地餐飲業百上加斤。香港內地餐飲協會創會及執行會長吳鴻圖卻認為，相對於「過江龍」帶來的競爭壓力，內地同行在商業模式、服務、出品、經營模式上的革新，能成為本地業者突破固有模式的催化劑。「內地餐飲一直在競爭中求變，本地企業如借鑑和調整經營模式，反而能加速市場復蘇，而香港餐飲業憑藉其深厚的飲食文化底蘊與國際基因的優勢，也能為雙向融合創造獨特機遇。」

餐飲業不景 須重打基礎渡過調整期

協會創會會長唐一瀚亦強調，香港是一個不斷調節的國際大都會，「過去數十年，每次逆境都是一種自我調節」，他承認目前香港餐飲業確實不景，「陣痛難免，但我們的根基其實很紮實，只要痛定思痛，重新打好基礎，過了調整期又是新一輪風景」。他表示，內地品牌赴港也產生了新的需求，香港餐飲業對本地和國際口味與文化的理解，是協助內地品牌本土化的資源。

助港企北上 「最重要與時並進」

正如內地餐飲會想赴港出海，本港同行也能北上拓展。吳鴻圖稱，協會也會對接港企「北上」需求提供幫助，「其實入內地也一樣面對選址、法規等問題，最好不要單打獨鬥」。他舉例，協會可以攜手多個本地品牌，以「香港老字號」模式共同進駐一處，形成品牌效應，「但最重要是與時並進，不能故步自封，就像李克勤的老歌新唱後再次翻紅」。吳鴻圖又指出，除了北上，香港味道在海外也廣受認可，「例如東南亞，如果能吸引更多海外客人，對香港餐飲品牌也是很大幫助」。

上 / 下一篇新聞