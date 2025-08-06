灣區熱搜：激發本地同業革新 信可加快市場復蘇

餐飲業不景 須重打基礎渡過調整期

協會創會會長唐一瀚亦強調，香港是一個不斷調節的國際大都會，「過去數十年，每次逆境都是一種自我調節」，他承認目前香港餐飲業確實不景，「陣痛難免，但我們的根基其實很紮實，只要痛定思痛，重新打好基礎，過了調整期又是新一輪風景」。他表示，內地品牌赴港也產生了新的需求，香港餐飲業對本地和國際口味與文化的理解，是協助內地品牌本土化的資源。

助港企北上 「最重要與時並進」

正如內地餐飲會想赴港出海，本港同行也能北上拓展。吳鴻圖稱，協會也會對接港企「北上」需求提供幫助，「其實入內地也一樣面對選址、法規等問題，最好不要單打獨鬥」。他舉例，協會可以攜手多個本地品牌，以「香港老字號」模式共同進駐一處，形成品牌效應，「但最重要是與時並進，不能故步自封，就像李克勤的老歌新唱後再次翻紅」。吳鴻圖又指出，除了北上，香港味道在海外也廣受認可，「例如東南亞，如果能吸引更多海外客人，對香港餐飲品牌也是很大幫助」。