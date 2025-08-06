明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：餐飲家搭橋 助內地品牌赴港出海 香港內地餐飲協會一條龍服務 與本地市場締雙贏

【明報專訊】投資推廣署最近先後引入內地連鎖餐飲品牌大榕樹下及四季椰林椰子雞，幕後推手正是去年成立的香港內地餐飲協會。協會創會會長唐一瀚與創會及執行會長吳鴻圖接受本報專訪指出，內地餐飲業近年出海需求殷切，但往往因不諳門路而止步，協會的成立正正能為他們「穿針引線」，以香港作為出海首站，同時有助刺激本地市場活力，達至雙贏。

常見選址定位、法規文化對接問題

去年成立的香港內地餐飲協會，主要協助內地餐飲品牌進軍香港及海外。吳鴻圖表示，內地餐飲企業出海最常見的問題就是選址、法律法規、人員管理和文化差異等，「以選址為例，開在油尖旺或中環金鐘是不同的定位，但內地同行不一定知道，地產代理亦不會告訴他們這些，一旦選在不合品牌定位的地點，就會開壞頭」。對此，協會從前期戰略規劃到後期營運，包括政府資源對接、市場定位與選址策略、合規指導、供應鏈、資本架構等11個範疇，為內地餐飲品牌落戶香港提供一條龍諮詢與服務。

當雙向「超級聯繫人」 為港招商引資

談到創會動機，本身是傳承飲食管理有限公司創始人的吳鴻圖表示，自己在餐飲行業逾40年，過去幾年也曾協助探魚、姚姚酸菜魚等內地餐飲品牌來港，「沒有很系統去做，都是幫朋友，但看到有需求」；唐一瀚則在內地參與餐飲相關領域工作超過30年，熟悉內地餐飲狀况、脈絡資源豐富，「這幾年內地餐飲市場競爭大，同時國家鼓勵企業出海，像中國烹飪協會這個全國最權威的行業協會也提出中餐出海，可見餐飲業對出海是有需要的」，但兩人發覺，這些品牌雖有心出海，卻因不知怎實行而卻步。「其實這些年投資推廣署也在大灣區及其他內地城市舉行過推介講座，有些餐飲負責人也是參加了才對進軍香港有基本了解。」唐一瀚說，也是因為在這類講座「我作為資深餐飲人身分介紹內地情况，他（吳鴻圖）講解赴港須知」，故此兩人在社會各界鼓勵及支持下，萌生成立一個能做「超級聯繫人」組織的念頭，一方面做內地餐飲品牌的「盲公竹」，另一方面為香港招商引資。

多餐飲組織引薦 正處理近30宗諮詢

有了這個計劃，協會迅速獲得包括中國烹飪協會、廣東省餐飲服務行業協會、各省市級烹飪協會等30多個內地法定行業組織支持，海外也與歐美、日韓、東南亞等餐飲組織建立合作關係。談到怎樣尋找有意出海的品牌，兩人笑言「不必要」，「與我們是合作伙伴的餐飲組織，其會員只要有來港的意向就可以找我們，况且由這些餐飲組織引薦的，肯定是優質品牌」。吳鴻圖續透露，目前協會正處理近30宗諮詢，估計之後還會陸續協助餐飲品牌落戶香港。此外，協會也會組織活動，例如今明兩天便聯合駐粵辦和投資推廣署在廣州和深圳舉行交流會，為有意在港設立分支的餐飲企業「指路」。

「香港背靠大灣區，具備天然的地理和政治優勢，但落地香港只是第一站，之後會以香港為中轉站，協助企業拓展海外。」吳鴻圖說。他表示過去一年參加政府活動，留意到很多海外餐飲企業十分希望來港發展，「海外品牌想來港或內地城市，我們也可協助，做一個雙向融合的『超級聯繫人』」。

明報記者 蔡宛均

上 / 下一篇新聞