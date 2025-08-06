灣區熱搜：餐飲家搭橋 助內地品牌赴港出海 香港內地餐飲協會一條龍服務 與本地市場締雙贏

常見選址定位、法規文化對接問題

去年成立的香港內地餐飲協會，主要協助內地餐飲品牌進軍香港及海外。吳鴻圖表示，內地餐飲企業出海最常見的問題就是選址、法律法規、人員管理和文化差異等，「以選址為例，開在油尖旺或中環金鐘是不同的定位，但內地同行不一定知道，地產代理亦不會告訴他們這些，一旦選在不合品牌定位的地點，就會開壞頭」。對此，協會從前期戰略規劃到後期營運，包括政府資源對接、市場定位與選址策略、合規指導、供應鏈、資本架構等11個範疇，為內地餐飲品牌落戶香港提供一條龍諮詢與服務。

當雙向「超級聯繫人」 為港招商引資

談到創會動機，本身是傳承飲食管理有限公司創始人的吳鴻圖表示，自己在餐飲行業逾40年，過去幾年也曾協助探魚、姚姚酸菜魚等內地餐飲品牌來港，「沒有很系統去做，都是幫朋友，但看到有需求」；唐一瀚則在內地參與餐飲相關領域工作超過30年，熟悉內地餐飲狀况、脈絡資源豐富，「這幾年內地餐飲市場競爭大，同時國家鼓勵企業出海，像中國烹飪協會這個全國最權威的行業協會也提出中餐出海，可見餐飲業對出海是有需要的」，但兩人發覺，這些品牌雖有心出海，卻因不知怎實行而卻步。「其實這些年投資推廣署也在大灣區及其他內地城市舉行過推介講座，有些餐飲負責人也是參加了才對進軍香港有基本了解。」唐一瀚說，也是因為在這類講座「我作為資深餐飲人身分介紹內地情况，他（吳鴻圖）講解赴港須知」，故此兩人在社會各界鼓勵及支持下，萌生成立一個能做「超級聯繫人」組織的念頭，一方面做內地餐飲品牌的「盲公竹」，另一方面為香港招商引資。

多餐飲組織引薦 正處理近30宗諮詢

有了這個計劃，協會迅速獲得包括中國烹飪協會、廣東省餐飲服務行業協會、各省市級烹飪協會等30多個內地法定行業組織支持，海外也與歐美、日韓、東南亞等餐飲組織建立合作關係。談到怎樣尋找有意出海的品牌，兩人笑言「不必要」，「與我們是合作伙伴的餐飲組織，其會員只要有來港的意向就可以找我們，况且由這些餐飲組織引薦的，肯定是優質品牌」。吳鴻圖續透露，目前協會正處理近30宗諮詢，估計之後還會陸續協助餐飲品牌落戶香港。此外，協會也會組織活動，例如今明兩天便聯合駐粵辦和投資推廣署在廣州和深圳舉行交流會，為有意在港設立分支的餐飲企業「指路」。

「香港背靠大灣區，具備天然的地理和政治優勢，但落地香港只是第一站，之後會以香港為中轉站，協助企業拓展海外。」吳鴻圖說。他表示過去一年參加政府活動，留意到很多海外餐飲企業十分希望來港發展，「海外品牌想來港或內地城市，我們也可協助，做一個雙向融合的『超級聯繫人』」。

明報記者 蔡宛均