明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

醫局高層涉助友中標 職員指曾提改條款

【明報專訊】醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監康佩玲，涉2021年採購病人教育動畫製作項目時修改項目規格及泄露機密資料，令友人投得逾13萬元項目。涉案兩人否認共4罪，辯方早前申請永久終止聆訊被駁回，案件昨在粉嶺裁判法院續審。廉署人員在辯方盤問下否認於核准證人供辭時不當處理文件。醫管局職員則供稱，康提出修改項目投標者資格，列明投標者要有相關經驗。

被告為康佩玲（59歲，顧問醫生）及陳立怡（48歲，自由工作者）。康被控一項公職人員行為失當罪及兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪；陳被控一項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當罪。

辯方指供辭不當 廉署稱證人可睇

代表康佩玲的資深大律師郭棟明盤問廉署前案件主管梁婉婷（音譯）時指出，梁調查本案時使用的涉案文件有手寫標記，問梁為何不向醫管局採購部門職員Emma Yip索取沒標記的正式版本作證物。梁稱當時尚在草擬口供階段，故未向對方索取。辯方質疑梁涉不當處理文件，因梁沒在核准證人供辭時使用沒標記的正式文件版本，而且梁把其中兩份文件放在供辭中的不正確位置。梁否認涉不當處理，稱Yip可查看證人供辭草稿，若有不當的話Yip會知道。

Emma Yip則供稱，她2021年11月11日與康及另一同事就動畫製作項目召開視像會議，康不太熟悉採購程序，她遂提供解釋及指引。她稱康也提出對投標者的經驗有要求，而Yip則對該要求「有採購疑慮」。

要求具製動畫經驗 職員「有疑慮」

被問到康當時如何提出修改投標者資格時，Yip稱，康提出在項目規格中列明投標者要有製作醫療動畫的經驗，負責旁白者也要有經驗才符合要求。Yip在會議後以電郵向康等人傳送經修改後的項目規格內容。審訊今續。

【案件編號：ESCC 875/24】

上 / 下一篇新聞

選委補選八成席無競爭 料自動當選 93選任空缺101人報名 1/4區議員
選委補選八成席無競爭 料自動當選 93選任空缺101人報名 1/4區議員
多名商界高層參選 中資背景至少10人
多名商界高層參選 中資背景至少10人
G-Dragon騷門票騙案30宗 有個案失18萬
G-Dragon騷門票騙案30宗 有個案失18萬
留「青天白日」歷史建築 坪洲荒校獲資助復修 鄉委盼保持原貌 發展局：待交保育方案
留「青天白日」歷史建築 坪洲荒校獲資助復修 鄉委盼保持原貌 發展局：待交保育方案
跳繩世錦賽奪7金 港隊被投訴錯區旗未糾
跳繩世錦賽奪7金 港隊被投訴錯區旗未糾
科學園地盤工觸電亡 3公司否認23傳票罪
科學園地盤工觸電亡 3公司否認23傳票罪
哼歌駕的士重創老婦 七旬司機囚7月
哼歌駕的士重創老婦 七旬司機囚7月
倘揭基孔肯雅熱懷疑個案 私醫可送檢測 無論有否旅遊史 專家料有助堵截本地傳播
倘揭基孔肯雅熱懷疑個案 私醫可送檢測 無論有否旅遊史 專家料有助堵截本地傳播
食環署長巡視地盤 促處理積水
食環署長巡視地盤 促處理積水
7日三發黑雨 有紀錄以來首次
7日三發黑雨 有紀錄以來首次
港大、星群的士推智能派單系統
港大、星群的士推智能派單系統
學生、社工非法集結罪脫 律政司上訴得直重審
學生、社工非法集結罪脫 律政司上訴得直重審
「香港議會」16人列潛逃者 禁提供資金 撤特區護照
「香港議會」16人列潛逃者 禁提供資金 撤特區護照
大坑西邨重建再掀覆核 租戶爭取無條件回遷
大坑西邨重建再掀覆核 租戶爭取無條件回遷
澳門超載私家車撼欄4死3傷
澳門超載私家車撼欄4死3傷
撞斃過路老婦 鐵騎士認罪候判
撞斃過路老婦 鐵騎士認罪候判
懲教拒批赴英留學 反修例釋囚撤覆核
懲教拒批赴英留學 反修例釋囚撤覆核
灣區熱搜：冼村拔釘經驗加快廣州城市更新 專家：清拆贏樓市信心 成全國範例
灣區熱搜：冼村拔釘經驗加快廣州城市更新 專家：清拆贏樓市信心 成全國範例
灣區熱搜：集體投票褫奪個別「丁權」 後正式立法
灣區熱搜：集體投票褫奪個別「丁權」 後正式立法
灣區手記：眼中釘 ／文：尚東美
灣區手記：眼中釘 ／文：尚東美
【Emily】理大研究：睾酮愈高愈趨自私
【Emily】理大研究：睾酮愈高愈趨自私
【Emily】睇工權會《餘生》 劉千石思考餘生
【Emily】睇工權會《餘生》 劉千石思考餘生
【Emily】考察四川彝族脫貧縣 公僕：旅遊文創值港借鑑
【Emily】考察四川彝族脫貧縣 公僕：旅遊文創值港借鑑
【Emily】金管局隨政府轉飲內地水 證監話用過濾水
【Emily】金管局隨政府轉飲內地水 證監話用過濾水
【Emily】「義務法律服務」455人獲表揚 最多一位兩年567句鐘
【Emily】「義務法律服務」455人獲表揚 最多一位兩年567句鐘