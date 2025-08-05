明報新聞網
港聞

港聞二

科學園地盤工觸電亡 3公司否認23傳票罪

【明報專訊】38歲男工人2023年9月在科學園進行安裝太陽能板相關工作時懷疑觸電昏迷，同日不治。涉事地盤總承辦商中國電力國際發展有限公司與另外兩間公司合共否認「沒有採取措施以防止發生電力危險」等23項罪名，案件昨在沙田裁判法院開審。負責管理涉案工程的時任科學園高級經理供稱，中國電力須就涉事工程管理質量負責，工程原預計2023年8月底完工，但受天氣及設計等因素影響而延誤。

一間全認8罪

本案4名被告分別為中國電力、港華中國電力（香港）綜合智慧能源有限公司、去也有限公司及天揚工程有限公司。4間公司各自面臨8張傳票，包括「沒有採取措施以防止發生電力危險」、「沒有在引致死亡的意外發生後7天內作出意外報告」、「沒有在有人對儀器進行工作時採取預防措施」及「沒設有及展示告示」等。

其中，中國電力和港華各否認全部8項傳票；去也承認「沒設有及展示告示」，否認其餘7項傳票。餘下的天揚則承認全部傳票，法庭將天揚的案件押後，以待其餘被告的案件審結始量刑。

控方證人時任科學園高級經理梁璇琪（音譯）在庭上供稱，涉案工程關乎在科學園18座大樓安裝太陽能板，該工程由中國電力於2022年中承接並擔任總承辦商，須就工程的管理質量、人手和物料負責。

經理稱工程逾期 總建商須管理質量

至於港華電力和去也的角色，梁璇琪稱，中國電力曾要求讓港華電力加入涉案工程，負責管理工作，之後科學園曾探討修改合約，惟三方最終沒簽署合約；去也則為中國電力聘請的分判商，負責太陽能板設計和安裝等，梁形容「參與程度都好高」。梁另透露，涉案工程原預計2023年8月底竣工，但受工程管理、設計和天氣等因素影響，同年9月仍未完工。

【案件編號：STS 4833/24】

