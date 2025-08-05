科學園地盤工觸電亡 3公司否認23傳票罪

一間全認8罪

本案4名被告分別為中國電力、港華中國電力（香港）綜合智慧能源有限公司、去也有限公司及天揚工程有限公司。4間公司各自面臨8張傳票，包括「沒有採取措施以防止發生電力危險」、「沒有在引致死亡的意外發生後7天內作出意外報告」、「沒有在有人對儀器進行工作時採取預防措施」及「沒設有及展示告示」等。

其中，中國電力和港華各否認全部8項傳票；去也承認「沒設有及展示告示」，否認其餘7項傳票。餘下的天揚則承認全部傳票，法庭將天揚的案件押後，以待其餘被告的案件審結始量刑。

控方證人時任科學園高級經理梁璇琪（音譯）在庭上供稱，涉案工程關乎在科學園18座大樓安裝太陽能板，該工程由中國電力於2022年中承接並擔任總承辦商，須就工程的管理質量、人手和物料負責。

經理稱工程逾期 總建商須管理質量

至於港華電力和去也的角色，梁璇琪稱，中國電力曾要求讓港華電力加入涉案工程，負責管理工作，之後科學園曾探討修改合約，惟三方最終沒簽署合約；去也則為中國電力聘請的分判商，負責太陽能板設計和安裝等，梁形容「參與程度都好高」。梁另透露，涉案工程原預計2023年8月底竣工，但受工程管理、設計和天氣等因素影響，同年9月仍未完工。

【案件編號：STS 4833/24】