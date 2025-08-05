明報新聞網
港聞

港聞二

跳繩世錦賽奪7金 港隊被投訴錯區旗未糾

【明報專訊】世界跳繩錦標賽上周末在日本舉行，本港運動員奪多項佳績為港爭光。有網民周日去信多個政府部門及傳媒，稱比賽主辦方現場展示「錯誤區旗」，代表團沒發現亦沒糾正，要求當局「嚴肅查處」。中國香港跳繩總會表示，一直嚴遵政府指引，今次參賽亦已向主辦方提供從特區政府網頁下載的正確區旗檔案，盼公眾「繼續支持香港運動員」。

星小方向異 總會稱已傳官方檔

跳繩總會上月底起派出360名運動員前往日本川崎出戰世界跳繩錦標賽、世界跳繩青年錦標賽及國際跳繩公開賽。其中世界跳繩錦標賽的兩日決賽傳來多則捷報，共奪7金。總會日前上載影片及照片至社交平台分享喜訊，包括在男女混合團體全能、女子團體全能、男子個人全能等多個項目奪金。

一名署名Wendy的人周日則去信多個政府部門及傳媒稱，比賽頒獎禮的區旗與正版有異，包括5塊花瓣中間的五角星大小及方向錯誤，並附上多張截圖，投訴領隊及運動員沒發現錯誤並糾正。

前年多個國際體育賽事在港隊領獎時錯播國歌或錯掛區旗，港協暨奧委會其後制訂《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》供體育總會跟從。文化體育及旅遊局回覆查詢稱，跳繩總會並非港協暨奧委會轄下體育總會，正向跳繩總會了解事件。

非隸屬港協 文體旅局：正了解

文體旅局提醒，各體育組織如需於比賽展示區旗，必須依照載於政府總部禮賓處網頁的區旗規格式樣，亦可參考《指引》中「正確處理國歌和區旗」的部分，了解升掛區旗的安排。

