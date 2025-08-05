留「青天白日」歷史建築 坪洲荒校獲資助復修 鄉委盼保持原貌 發展局：待交保育方案

明報記者 陳亦瀅

本報記者昨到訪志仁學校校舍，未見復修或動工迹象，校舍和屋頂磚砌裝飾物旁雜草叢生，校舍周圍有不少雜物。屋頂正面的「青天白日」圖案原色脫落殘舊，校舍建築的支柱亦石屎剝落，位於屋頂右側圍欄的部分裝飾已佚失。

料明年完工 已聘顧問待視察

發展局稱，坪洲鄉委會向「歷史建築維修資助計劃」申請資助，維修以短期租約批出、位於政府土地的志仁學校校舍，有關申請去年1月已獲批，讓申請人甄選和委聘顧問，為維修做技術評核、狀况勘測及擬備保育方案。申請人今年中完成委聘顧問，顧問正擬備保育方案，當中列明申請覆蓋的維修範圍、工程費預算、施工方法等。申請人須提交保育方案，以便該局審批維修工程及之後由申請人甄選承建商施工。

身兼離島區議員的黃漢權向本報稱，過去兩年與政府就修葺工程溝通，現已與顧問公司簽約，正待顧問公司實地視察並向古蹟辦提交報告，隨後會招標揀選維修工程承建商。

整體建築涵私地 昔屢遭拒批

本報前年報道，志仁學校校舍整體業權屬政府所有，惟因歷史原因，校舍有約20平方呎面積業權屬私人擁有，古蹟辦當時曾要求鄉委會須獲私人業主書面同意在其土地動工才批出資助，惟該業主已逝世，遺孀未有處理遺產，故未能獲私人業主同意，黃漢權期望政府彈性處理。發展局當時稱，會考慮分開處理學校位於私人土地及官地部分的維修資助申請。

黃漢權指出，該私人土地部分為新增之校舍，原屬教員室，無什麼部分需修葺，惟古物諮詢委員會早年將私人土地的一小部分連帶校舍整體建築一同評級，以致之前申請資助遭拒。

鄉委盼成活動中心 樹坪洲特色

被問到校舍的「青天白日」圖案於修葺計劃會否保留，黃漢權稱需視乎顧問公司和古蹟辦意見，也傾向使用原有牆身，「如可以復修到好像當年一樣就最好了」。他透露，顧問公司曾提供一張來自歷史博物館的外貌原圖，形容該原圖很漂亮，希望顧問公司會參考。至於校舍復修後有何計劃，黃說校舍整體結構嚴重剝落，租用多年來未曾正式使用，希望復修後可按最初原意讓區內團體舉辦活動，也希望能成為坪洲一個特色。