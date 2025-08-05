G-Dragon騷門票騙案30宗 有個案失18萬

$1699飛炒至$7000 有原價賣家「高危有伏」

今次GD演唱會門票售價由799至2399元不等，3場演唱會門票甫開售即售罄，當中最貴的2399元門票可享多項福利，包括綵排時優先入場等。多個社交平台顯示，原價1699元的門票「黃牛價」飈升到6000至7000元不等；最便宜的799元門票亦炒賣至5000至6000元不等。炒賣「黃牛」的可疑方式層出不窮，包括先收「保證金」再失聯，本報記者在多個社交平台也發現，有人會以原價出售門票，但可疑之處在於「防騙視伏器」顯示賣家收款帳戶屬「高危有伏」。

8800元買兩張 「保證金」轉帳3次失18萬

警方表示，接到的逾200宗關於門票的騙案佔網購騙案四成，當中有人誤信騙徒，透過facebook以8800元購買兩張原價每張2399元的GD演唱會門票；轉帳後對方卻多次要求繳付「保證金」以保留門票，結果受害人轉帳3次共逾18萬元至對方戶口，其後對方失去聯絡。據了解，案件由將軍澳警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

Cityline籲官網買飛 警籲查防騙視伏器

GD演唱會門票的售票平台為Cityline。Cityline出售及印製的實體門票全部有防偽特徵，包括門票正面右上角印有雷射標籤，在光線折射下呈現反光效果等。Cityline呼籲市民務必於官方渠道購票，勿在拍賣網站或其他非官方授權的渠道購買來歷不明門票。

警方稱，臨近演唱會，facebook及小紅書等社交平台均有人藉機詐騙，呼籲市民付款前了解賣方背景，例如搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼等資料並留意負評，亦可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」等查證。