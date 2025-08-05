多名商界高層參選 中資背景至少10人

多名參選人來自中資企業，其中選民由香港中國企業協會成員組成的商界（三）界別，將由中國工商銀行高級業務總監麥永賢、中國太平保險副總經理郭端祥競逐一席；中旅集團旗下九龍維景酒店的房務總監麥汝輝出選酒店業；廣州天壹電子商務有限公司董事長鄧紹坤則參選進出口界。

法律界湯文龍唯一參選 醫衛界3人

除商界（三）外，其他工商金融界別均為等額選舉，即參選人若通過資審會審查，將自動當選。其中旅遊界唯一參選人是國泰客運董事彭彧；翻查資料，她主理國泰機隊及航線策劃、顧客旅行體驗設計等事宜。煤氣執行董事暨首席財務總裁楊磊明則參選「香港僱主聯合會」界別。

專業界方面，法律界唯一參選人是律師會會長湯文龍；醫學及衛生服務界有3人參選，包括呼吸系統科專科醫生陳真光，她是港大副校長王于漸太太。

兩前官員參選 學術界至少8人

此外有兩名前政府官員參選，包括香港國際航空學院校長、民航處前處長李天柱出選航運交通界；規劃署前助理署長、前起動九龍東專員張綺薇參選建測規園界。

參選人亦不乏學術界代表，至少有8人，包括中大生命科學學院教授、農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明參選科技創新界，其大豆研究項目前年曾隨天舟六號升空；理大未來食品研究院院長黃家興參選漁農界。另外，城大高級副校長楊夢甦參選科技創新界；城大副校長、香港青年科學院院長岑浩璋，以及浸大協理副校長、中醫醫院行政總監兼院長卞兆祥則參選「有關全國性團體香港成員的代表」界。