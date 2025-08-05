選委補選八成席無競爭 料自動當選 93選任空缺101人報名 1/4區議員

今次補選將填補28個界別共93個選任選委空缺，當中22個界別共72席沒有競爭。其中鄉議局界別有5席出缺，共6人參選，惟上月26日報名參選的八鄉鄉委會主席、元朗區議員郭永昌上周六（2日）去世，而鄉議局執委、律師林國昌則在昨日報名參選。根據法例，若資審會信納提名人已去世，可裁定提名無效，因此鄉議局界別料所有參選人自動當選。

預計自動當選者包括法律界的律師會會長湯文龍、飲食界的富臨集團執董楊振年、地產及建造界的地產代理監管局主席蕭澤宇等（見圖）。

新界分區會8人參選最多 爭6席

商界（三）建測規園界兩人爭一席最激

6個需要補選的界別包括商界（三）、建測規園界、科技創新界、勞工界、港九分區會代表及新界分區會代表，選民人數共3632，佔全部逾8800名選委會界別選民約四成。最多人參選的界別是新界分區會代表，8人競逐6席；競爭最激烈是商界（三）及建測規園界，同樣由兩人爭奪一席。

綜觀各參選人背景，25人為現任區議員，包括曾任立法會議員的民建聯觀塘區議員柯創盛、民建聯灣仔區議員穆家駿、經民聯九龍城區議員李超宇、自由黨東區區議員阮建中等。根據報名資料及公開資料統計參選人政治聯繫，民建聯今次派5人參選，工聯會4人，經民聯3人，新民黨及自由黨分別有2人和1人參選。

政黨民建聯5人參選最多

選舉事務處今年初回覆立法會特別財委會時提到，選委會補選預算開支共2.33億元，其中租用場地、臨時辦公室和倉庫、票站運作、交通費及郵遞費用等佔1.48億元；當局預計要招募約1500名工作人員，開支8100萬元，宣傳開支400萬元。

劉兆佳：精英型選舉 為團結易協調

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，補選選委的任期短，有意參選者不多，加上選委會補選是「精英型選舉」，各方都不想因為爭奪席位導致齟齬，影響長遠關係和削弱愛國陣營團結，因此較易協調，大部分席位自動當選。

另提名期內同時填補10個由指明團體提名的選委空缺，其中香港道教聯合會的1席宗教界空缺，該會同時提名副主席湯修齊及黃任賢。根據規定，若團體無表明優先挑選的提名人，將以抽籤決定由誰出任選委。

資審會將於14天內刊憲宣布獲有效提名的候選人名單，選管會定於本月18日舉行候選人簡介會。

