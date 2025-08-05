明報新聞網
【Emily】理大研究：睾酮愈高愈趨自私

【明報專訊】睾酮係一種雄性激素，主要維持男性性功能同增加肌肉，對情緒管理、社交等亦有影響。理大一項研究發現，一個人嘅睾酮含量愈高，自私傾向亦可能提高。團隊邀請68個18至25歲嘅年輕男性做研究，分成兩組，一組身體搽上外用睾酮，另一組搽上水醇凝膠。參加者要做多條選擇題，決定係獨佔一筆錢抑或同指定對象攤分，結果發現搽咗外用睾酮嘅參加者，面對愈疏遠嘅對象，慷慨程度明顯較正常男性下降更快，接近一倍。

團隊由理大應用社會科學系副教授吳寅帶領，利用功能性磁力共振，分析參加者嘅睾酮水平同腦部顳頂交界處（TPJ）嘅神經活動，發現當睾酮處於高水平，TPJ嘅神經活動就會減少；由於TPJ牽涉社會認知功能，團隊分析，睾酮可能會從神經層面降低人對其他人福祉嘅關注，引伸高睾酮或同自私傾向有關。

但亦助增自尊 倡用於治精神病

不過團隊另一研究發現，睾酮有助提升自尊心，尤其當長期處於低自尊或會引發異常行為，增加焦慮、飲食失調等風險，團隊認為研究對臨牀治療有幫助，建議日後治療有關異常行為同精神疾病時可考慮結合單劑量睾酮，配合正面社會回饋提升病患自尊心。兩項研究現分別刊登喺美國國家科學院院刊同國際期刊《生物精神病學：認知神經科學與神經影像學》。

相關字詞﹕自尊 自私 理大 睾酮

