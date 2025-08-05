撞斃過路老婦 鐵騎士認罪候判

被告陳家禧（現年38歲，裝修工人）承認於2024年2月15日，在天水圍銀座輕鐵站外危險駕駛，引致一名盧姓老婦死亡。案情指出，當日事主與家人走在上址行人過路處，其間行人過路燈轉成紅燈，事主橫過馬路，遭被告的電單車撞倒，送院翌日因為頭部創傷致死。

剛轉燈老婦未過完 控方稱無大幅減速

案情續指出，被告被捕後在錄影會面中稱見交通燈轉為綠燈，以為所有行人已橫越馬路，遂減速繼續行駛，當發現事主時已收掣不及。控方指出，當時電單車時速約37公里，被告沒有停車或大幅減速，駕駛行為遠遜於一名合格而謹慎的駕駛者。

控方在被告定罪後透露，被告於2012年有交通定罪紀錄，包括危駕及酒駕。辯方則稱，被告案底為13年前，事發時被告因要為家人的新居裝修，才途經上址。被告在求情信中表達悔意及反省，冀事主安息及其家人走出傷痛。法官將案押後判刑。

【案件編號：DCCC 1047/24】