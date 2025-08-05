明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「香港議會」16人列潛逃者 禁提供資金 撤特區護照

【明報專訊】警方國安處上月懸紅通緝19人，涉在境外籌組、成立或參與顛覆組織「香港議會」，涉違《港區國安法》顛覆國家政權罪。保安局長鄧炳強昨日行使《維護國家安全條例》第89條所賦予權力，指明其中16人為潛逃者，並指明針對他們所施行的措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」。鄧炳強亦已要求警方整理相關證據，以供其考慮行使《維護國家安全條例》第60條權力，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作。

政府昨刊憲，指明16名涉在港境外干犯危害國安罪而被法院發出拘捕令者，即何良懋、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕、曾偉藩、錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦、吳文君、黃振華、黃修和及張信燕為潛逃者，並指明針對他們施行的措施。

3項措施包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」及「與涉及有關潛逃者的合資企業或合伙相關的禁止」適用於上述16名潛逃者；「撤銷特區護照等」適用於大部分潛逃者；「暫時罷免董事職位」則適用於個別潛逃者（見表）。

至於袁弓夷、霍嘉誌及蔡明達，鄧炳強已於去年6月及12月先後行使《維護國家安全條例》第89條所賦予的權力，刊憲指明3人為潛逃者，並指明針對他們而施行的措施。

國安處上月25日公布懸紅通緝連同袁弓夷、霍嘉誌及蔡明達在內19名潛逃者，他們涉在境外籌組、成立或參與「香港議會」的顛覆組織，涉干犯《維護國家安全法》罪。法院已應警方申請，就19名在逃者發出拘捕令。

涵網上平台提供資金 違者可囚7年

政府發言人昨稱，這些「無法無天」通緝犯潛藏英國、美國、加拿大、德國、澳洲、泰國及台灣等地，在當地繼續公然從事危害國安勾當，並透過抹黑詆譭，意圖煽動對中央和香港憎恨，故有需要採取是次措施強烈打擊。

警方提醒，除獲保安局長批予特許授權外，包括向有關潛逃者在網上建立的平台或專頁提供資金在內，任何人直接或間接向有關潛逃者提供任何資金、其他財務資產或經濟資源；處理屬於或由其擁有或控制的任何資金，或其他財務資產或經濟資源等，即屬犯罪，一經定罪可處監禁7年。

相關字詞﹕鄧炳強 保安局長 維護國家安全 警方 國安處 維護國家安全條例 顛覆國家政權罪 香港議會

上 / 下一篇新聞

選委補選八成席無競爭 料自動當選 93選任空缺101人報名 1/4區議員
選委補選八成席無競爭 料自動當選 93選任空缺101人報名 1/4區議員
多名商界高層參選 中資背景至少10人
多名商界高層參選 中資背景至少10人
G-Dragon騷門票騙案30宗 有個案失18萬
G-Dragon騷門票騙案30宗 有個案失18萬
留「青天白日」歷史建築 坪洲荒校獲資助復修 鄉委盼保持原貌 發展局：待交保育方案
留「青天白日」歷史建築 坪洲荒校獲資助復修 鄉委盼保持原貌 發展局：待交保育方案
跳繩世錦賽奪7金 港隊被投訴錯區旗未糾
跳繩世錦賽奪7金 港隊被投訴錯區旗未糾
科學園地盤工觸電亡 3公司否認23傳票罪
科學園地盤工觸電亡 3公司否認23傳票罪
哼歌駕的士重創老婦 七旬司機囚7月
哼歌駕的士重創老婦 七旬司機囚7月
醫局高層涉助友中標 職員指曾提改條款
醫局高層涉助友中標 職員指曾提改條款
倘揭基孔肯雅熱懷疑個案 私醫可送檢測 無論有否旅遊史 專家料有助堵截本地傳播
倘揭基孔肯雅熱懷疑個案 私醫可送檢測 無論有否旅遊史 專家料有助堵截本地傳播
食環署長巡視地盤 促處理積水
食環署長巡視地盤 促處理積水
7日三發黑雨 有紀錄以來首次
7日三發黑雨 有紀錄以來首次
港大、星群的士推智能派單系統
港大、星群的士推智能派單系統
學生、社工非法集結罪脫 律政司上訴得直重審
學生、社工非法集結罪脫 律政司上訴得直重審
大坑西邨重建再掀覆核 租戶爭取無條件回遷
大坑西邨重建再掀覆核 租戶爭取無條件回遷
澳門超載私家車撼欄4死3傷
澳門超載私家車撼欄4死3傷
撞斃過路老婦 鐵騎士認罪候判
撞斃過路老婦 鐵騎士認罪候判
懲教拒批赴英留學 反修例釋囚撤覆核
懲教拒批赴英留學 反修例釋囚撤覆核
灣區熱搜：冼村拔釘經驗加快廣州城市更新 專家：清拆贏樓市信心 成全國範例
灣區熱搜：冼村拔釘經驗加快廣州城市更新 專家：清拆贏樓市信心 成全國範例
灣區熱搜：集體投票褫奪個別「丁權」 後正式立法
灣區熱搜：集體投票褫奪個別「丁權」 後正式立法
灣區手記：眼中釘 ／文：尚東美
灣區手記：眼中釘 ／文：尚東美
【Emily】理大研究：睾酮愈高愈趨自私
【Emily】理大研究：睾酮愈高愈趨自私
【Emily】睇工權會《餘生》 劉千石思考餘生
【Emily】睇工權會《餘生》 劉千石思考餘生
【Emily】考察四川彝族脫貧縣 公僕：旅遊文創值港借鑑
【Emily】考察四川彝族脫貧縣 公僕：旅遊文創值港借鑑
【Emily】金管局隨政府轉飲內地水 證監話用過濾水
【Emily】金管局隨政府轉飲內地水 證監話用過濾水
【Emily】「義務法律服務」455人獲表揚 最多一位兩年567句鐘
【Emily】「義務法律服務」455人獲表揚 最多一位兩年567句鐘