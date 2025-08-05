「香港議會」16人列潛逃者 禁提供資金 撤特區護照

政府昨刊憲，指明16名涉在港境外干犯危害國安罪而被法院發出拘捕令者，即何良懋、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕、曾偉藩、錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦、吳文君、黃振華、黃修和及張信燕為潛逃者，並指明針對他們施行的措施。

3項措施包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」及「與涉及有關潛逃者的合資企業或合伙相關的禁止」適用於上述16名潛逃者；「撤銷特區護照等」適用於大部分潛逃者；「暫時罷免董事職位」則適用於個別潛逃者（見表）。

至於袁弓夷、霍嘉誌及蔡明達，鄧炳強已於去年6月及12月先後行使《維護國家安全條例》第89條所賦予的權力，刊憲指明3人為潛逃者，並指明針對他們而施行的措施。

國安處上月25日公布懸紅通緝連同袁弓夷、霍嘉誌及蔡明達在內19名潛逃者，他們涉在境外籌組、成立或參與「香港議會」的顛覆組織，涉干犯《維護國家安全法》罪。法院已應警方申請，就19名在逃者發出拘捕令。

涵網上平台提供資金 違者可囚7年

政府發言人昨稱，這些「無法無天」通緝犯潛藏英國、美國、加拿大、德國、澳洲、泰國及台灣等地，在當地繼續公然從事危害國安勾當，並透過抹黑詆譭，意圖煽動對中央和香港憎恨，故有需要採取是次措施強烈打擊。

警方提醒，除獲保安局長批予特許授權外，包括向有關潛逃者在網上建立的平台或專頁提供資金在內，任何人直接或間接向有關潛逃者提供任何資金、其他財務資產或經濟資源；處理屬於或由其擁有或控制的任何資金，或其他財務資產或經濟資源等，即屬犯罪，一經定罪可處監禁7年。