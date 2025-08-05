港大、星群的士推智能派單系統

AI計算電量 指派合適司機

星群的士與港大自1月起蒐集的士平台數據，包括乘客叫車需求、路面交通情况、的士即時位置等，訓練「智能派單決策系統」。該系統提供「廣播模式」和「派單模式」讓司機選擇，前者如傳統派單，的士平台收到乘客訂單後會廣播，由司機自行接單；後者由AI系統分析及生成最佳訂單與司機配對組合，指派司機接單。

被問到現時車數未達申請規模，當系統篩選司機與訂單配對組合，會否令更多乘客無法叫車，港大工程學院土木工程系助理教授、「智能出行實驗室」主任柯錦濤認為，有時司機無法接單與演算法無關，或屬車隊營運問題，如車輛不足；系統亦無法保證叫車時間，因難料突發情况。他指出，車數與演算法相輔相成，當愈多車數提供數據訓練AI，系統效率愈高，可吸引司機加入車隊，乘客使用平台。

忠誠車行執行董事兼星群的士創辦人鄭敏怡稱，司機仍需時了解系統和與系統建立信任，不過接單效率已顯著提升，7月接單量較6月高出一倍。

車行稱接單量按月翻倍

另外，本報早前實測星群的士車隊的應用程式，發現半小時內三度叫車不果、程式頁面顯示上車點與記者指明有偏差。鄭敏怡形容地圖標示與用家選項有差別屬「廣泛會發生」的情况，但相信司機接單後會與乘客確認具體地點；又承認車隊營運初期出現「沙石」，其後情况改善，相信是「智能派單決策系統」發揮力量。