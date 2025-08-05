7日三發黑雨 有紀錄以來首次

料本周中後期驟雨減少

天文台昨發出特別天氣提示，預測本港今日天氣仍不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴；周三初時雨勢有時頗大。隨着西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期驟雨減少，漸轉酷熱。

天文台昨清晨6時30分發出黃色暴雨警告信號，歷時約2.5小時；到早上10時25分再度發出黃雨警告，下午12時20分改發紅雨警告，生效約1小時後，再改發黃雨警告。本港昨多處錄得逾30毫米雨量，九龍及新界東部分地區雨量超過70毫米。至昨晚9時45分，天文台再發出黃雨警告，於10時35分發出紅雨警告，再於11時45分改發黑雨警告。

渠署添兩「龍吸水」應對

渠務署稱，昨確認有兩宗水浸個案，分別位於西貢大網仔路早禾坑及大埔道近馬騮山，水浸高度約100至200毫米，渠務署及路政署緊急應變隊伍到場清理渠道，受水浸影響的道路於中午過後已回復正常運作。另昨傍晚油麻地衛理道一棵約10米高大樹倒塌，壓毀一輛私家車，由於大樹橫卧馬路上，衛理道來回行車線一度全線封閉，現場交通嚴重擠塞。

過去一周本港經歷兩次黑雨，天文台發出兩次黑雨警告相隔的時間只有約96小時35分鐘，是自1996年以來相隔最短的一次。莫永昌昨接受港台《千禧年代》訪問時稱，為應對極端天氣帶來的水浸威脅，署方利用人工智能預測水浸情况，包括在馬路邊安裝「內澇監測器」，感應馬路積水深度。

莫續稱，要預測暴雨存在困難，雨量變化可以很快，對渠務署工作是重大挑戰，因此署方大力提升防洪韌性，並於去年制訂綜合防洪管理策略。他透露該署今年首次引入4部不同類型的強力排水機械人，包括一部「龍吸水」，每小時排水量達800立方米；該署剛增購兩部「龍吸水」。