倘揭基孔肯雅熱懷疑個案 私醫可送檢測 無論有否旅遊史 專家料有助堵截本地傳播

家醫：無旅遊史可門診檢測

衛生防護中心於本港出現首宗基孔肯雅熱輸入個案後，周日向私家醫生發信。信中提醒，除了可將有相關旅遊史的懷疑患者轉介至公立醫院檢測外，無論病人是否有旅遊史，醫生亦可基於臨牀判斷，為出現發燒、皮疹和急性發作的雙側關節疼痛的病人安排檢測，每逢周一至五下午5時前將懷疑患者血液樣本連同申請表，送至公共衛生化驗服務處免費檢測；另亦提醒私家及公院醫生應通報符合臨牀表現、近期曾前往疫情爆發地區的個案。

家庭醫生林永和表示，相信現時本港已有一定懷疑個案，如病人於過去14天內到過佛山，並有發燒、骨痛及關節痛的病徵，會直接轉介至公院急症室求診；但如疑似患者沒有相關旅遊史，為堵截本地二次傳播，可安排於門診抽血及做核酸檢測。林說，沒到過廣東或佛山的人目前相對感染風險較低，因此沒有很大需要住院，但在私家門診抽血檢測，已可助堵截本地二次傳播。

西醫工會：

免留社區 傾向直送公院

香港西醫工會會長梁漢輝表示，當公院出現一定負荷時，私家醫生可以檢測並送往檢驗。他認為自行送往檢測安排不太理想，但相信如個案數目增加，中心會調整安排。香港西醫工會創會會長楊超發說，暫時未遇到懷疑個案，如病人同時有發燒、骨痛及皮疹等徵狀，他會高度警惕；如只有發燒，則會安排進行多合一快測，先看看病人是否感染新冠或流感。他稱，為避免病人逗留於社區，傾向直接將疑似個案送到其診所鄰近的瑪嘉烈醫院。

家庭醫生關嘉美亦表示，其診所位處的旺角區亦有蚊患，認為現階段需先做好防蚊措施，亦憂慮免疫力弱長者受感染。她稱希望盡量避免出現傳播及本地個案。她說倘個案數目增加，導致公院無法負荷，她亦會自行為懷疑個案做檢測。