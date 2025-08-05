明報新聞網
港聞

港聞二

倘揭基孔肯雅熱懷疑個案 私醫可送檢測 無論有否旅遊史 專家料有助堵截本地傳播

【明報專訊】一名12歲男童上月與母親到順德旅遊後確診基孔肯雅熱，本港過去兩天未再錄個案。衛生防護中心前日（3日）向私家醫生發信稱，除可將有旅遊史的懷疑個案轉介公立醫院檢測，亦可考慮將任何出現病徵的懷疑個案血液樣本送至公共衛生化驗服務處，作免費檢測。家庭醫生林永和指出，未曾到過廣東的懷疑個案感染風險較低，於門診抽血並送往檢測確定，可助堵截本地二次傳播。

家醫：無旅遊史可門診檢測

衛生防護中心於本港出現首宗基孔肯雅熱輸入個案後，周日向私家醫生發信。信中提醒，除了可將有相關旅遊史的懷疑患者轉介至公立醫院檢測外，無論病人是否有旅遊史，醫生亦可基於臨牀判斷，為出現發燒、皮疹和急性發作的雙側關節疼痛的病人安排檢測，每逢周一至五下午5時前將懷疑患者血液樣本連同申請表，送至公共衛生化驗服務處免費檢測；另亦提醒私家及公院醫生應通報符合臨牀表現、近期曾前往疫情爆發地區的個案。

家庭醫生林永和表示，相信現時本港已有一定懷疑個案，如病人於過去14天內到過佛山，並有發燒、骨痛及關節痛的病徵，會直接轉介至公院急症室求診；但如疑似患者沒有相關旅遊史，為堵截本地二次傳播，可安排於門診抽血及做核酸檢測。林說，沒到過廣東或佛山的人目前相對感染風險較低，因此沒有很大需要住院，但在私家門診抽血檢測，已可助堵截本地二次傳播。

西醫工會：

免留社區 傾向直送公院

香港西醫工會會長梁漢輝表示，當公院出現一定負荷時，私家醫生可以檢測並送往檢驗。他認為自行送往檢測安排不太理想，但相信如個案數目增加，中心會調整安排。香港西醫工會創會會長楊超發說，暫時未遇到懷疑個案，如病人同時有發燒、骨痛及皮疹等徵狀，他會高度警惕；如只有發燒，則會安排進行多合一快測，先看看病人是否感染新冠或流感。他稱，為避免病人逗留於社區，傾向直接將疑似個案送到其診所鄰近的瑪嘉烈醫院。

家庭醫生關嘉美亦表示，其診所位處的旺角區亦有蚊患，認為現階段需先做好防蚊措施，亦憂慮免疫力弱長者受感染。她稱希望盡量避免出現傳播及本地個案。她說倘個案數目增加，導致公院無法負荷，她亦會自行為懷疑個案做檢測。

基孔肯亞熱

