灣區熱搜：冼村拔釘經驗加快廣州城市更新 專家：清拆贏樓市信心 成全國範例

明報記者 林迎

「今天正式拔掉全部釘子戶，大快人心，從此珠江新城中區不會再破破爛爛了……」小紅書用戶「冼村鄉下仔」在7月20日最後兩幢村屋清拆之日發帖道：「大家也不需要為0.1%的釘子戶可惜，99.9%村民都同意了，剩下的只有貪心。村民已經燒鞭炮慶祝了。」冼村改造地塊上原有1950幢村屋，2010年項目啟動，至今年7月20日才悉數清拆（見7月21日A11版），歷時15年。

黃埔荔灣番禺「拔釘」皆參考冼村

「冼村經驗」正在廣州其他地方推廣，令城市更新進度加快。現時，黃埔橫沙、荔灣東漖、番禺里仁洞等城中村改造項目皆透過類似冼村的方式「拔釘」。橫沙截至7月還有8戶「釘子戶」，所有租戶需在7月底前搬離。而同樣在黃埔區的珠江村、新溪村，魚珠舊城更新改造項目的中埗頭片區、廟頭村第二、九、十四經濟合作社，皆已實現100%簽約率，楓下村已經全面清拆。番禺羅邊村簽約率逾99%，全村僅1戶未簽約。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎形容冼村清拆是「里程碑式的突破」，是各種複雜利益反覆博弈、充分協調的結果，其典型意義超過了鄰近的獵德村。他對本報解釋，獵德村舊改當年處於廣州市政府為舉辦2010年亞運會、建設珠江新城的關鍵時刻，政府「全力以赴」投入的模式不可複製；而冼村舊改在亞運後全面啟動，村民胃口被吊得很高，且主導冼村舊改的村委會領導與當時上級官員有利益輸送，村委會改選後互不認帳，利益和矛盾十分複雜。

彭澎說，冼村經驗對發達地區、CBD、利益錯綜複雜的地區都有啟示，有一定全國性意義，而冼村成功清拆將令廣州城市更新提速，「當前經濟形勢和房地產市場都不樂觀，冼村舊改取得進步，可以讓廣州其他舊改獲得新動力，為房地產和城市更新贏得信心」。他並稱，廣州城中村改造的另一塊「硬骨頭」海珠康樂、鷺江片區，也應借鑑冼村的依法拆遷，保障前後一致，按照房地產市場定價補償，並採用「滾動改造」的方式逐步推進。