明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：冼村拔釘經驗加快廣州城市更新 專家：清拆贏樓市信心 成全國範例

【明報專訊】被稱為廣州天河區「CBD最後傷疤」（CBD即Central Business District，中央商業區）的冼村早前清拆最後兩幢「釘子戶」村屋，令這個延宕15年的城中村改造項目終可全力推進，亦是廣州首次利用「依法動遷」處理拆遷事宜。專家指出，冼村清拆可為廣州樓市贏得信心，而「冼村經驗」（見另稿）亦可供其他城市更新項目參考，具全國性意義。現時廣州黃埔、白雲等區皆有城中村採用類似模式「拔釘」。

明報記者 林迎

「今天正式拔掉全部釘子戶，大快人心，從此珠江新城中區不會再破破爛爛了……」小紅書用戶「冼村鄉下仔」在7月20日最後兩幢村屋清拆之日發帖道：「大家也不需要為0.1%的釘子戶可惜，99.9%村民都同意了，剩下的只有貪心。村民已經燒鞭炮慶祝了。」冼村改造地塊上原有1950幢村屋，2010年項目啟動，至今年7月20日才悉數清拆（見7月21日A11版），歷時15年。

黃埔荔灣番禺「拔釘」皆參考冼村

「冼村經驗」正在廣州其他地方推廣，令城市更新進度加快。現時，黃埔橫沙、荔灣東漖、番禺里仁洞等城中村改造項目皆透過類似冼村的方式「拔釘」。橫沙截至7月還有8戶「釘子戶」，所有租戶需在7月底前搬離。而同樣在黃埔區的珠江村、新溪村，魚珠舊城更新改造項目的中埗頭片區、廟頭村第二、九、十四經濟合作社，皆已實現100%簽約率，楓下村已經全面清拆。番禺羅邊村簽約率逾99%，全村僅1戶未簽約。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎形容冼村清拆是「里程碑式的突破」，是各種複雜利益反覆博弈、充分協調的結果，其典型意義超過了鄰近的獵德村。他對本報解釋，獵德村舊改當年處於廣州市政府為舉辦2010年亞運會、建設珠江新城的關鍵時刻，政府「全力以赴」投入的模式不可複製；而冼村舊改在亞運後全面啟動，村民胃口被吊得很高，且主導冼村舊改的村委會領導與當時上級官員有利益輸送，村委會改選後互不認帳，利益和矛盾十分複雜。

彭澎說，冼村經驗對發達地區、CBD、利益錯綜複雜的地區都有啟示，有一定全國性意義，而冼村成功清拆將令廣州城市更新提速，「當前經濟形勢和房地產市場都不樂觀，冼村舊改取得進步，可以讓廣州其他舊改獲得新動力，為房地產和城市更新贏得信心」。他並稱，廣州城中村改造的另一塊「硬骨頭」海珠康樂、鷺江片區，也應借鑑冼村的依法拆遷，保障前後一致，按照房地產市場定價補償，並採用「滾動改造」的方式逐步推進。

相關字詞﹕舊城改造 拔釘 釘子戶 冼村 大灣區

上 / 下一篇新聞