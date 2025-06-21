箍頸案 精神科醫生：事主譫妄不宜錄口供

事主陳輝旺2012年11月11日在西隧收費亭與乘客爭執後被捕，同年12月12日離世，終年65歲。伊院時任內科醫生麥彥豐表示，她從醫療紀錄得悉，事主報稱與乘客爭執時被推倒，頭部及肢體受傷；另一名內科醫生曾懷疑事主腦震盪，後來事主因言語混亂被轉介精神科評估。

事主稱婚姻收入困擾 曾有外籍客付假錢

九龍醫院時任精神科醫生楊天恩其後供稱，他2012年11月12日於伊院為事主做評估，並先後撰寫兩份精神科報告。首份報告顯示，事主已與妻子分居，他因婚姻問題及的士收入偏低，情緒困擾；事主聲稱2010年曾到屯門精神健康中心求診，惟醫護無法找到相關紀錄。

首份報告又提到，事主稱曾有外籍乘客用假錢付車資，因此案發時他將的士駛至西隧後，要求日籍客人先支付隧道費，對方拒絕後與他衝突，但他不記得自己是被救護車抑或警車送院。報告稱，事主知覺受損，表情與說話內容不協調，說話間中離題，被診斷為頭部受傷後有紛亂以及譫妄，因此不適合錄取口供。楊天恩建議事主暫毋須服精神科藥物，但醫護可考慮在有需要時對他使用約束措施，以免他傷己傷人。

陪審：神經線受壓可致譫妄？ 醫生：有可能

第二份涉及引述其他醫生評估的報告則顯示，後來事主症狀減退，其間獲處方鎮靜劑及安眠藥，但之後再出現「高度活動型譫妄症（Hyperactive delirium）」。陪審團問神經線受壓會否引致譫妄；楊天恩指有可能。代表被指箍頸警員林偉榮的大律師謝祿英問，倘事主跌倒並受撞擊、以及頸神經受傷，是否有可能導致譫妄；楊說「係可以」。謝再問，事主是否對外籍客人及警員有被害妄想的情况；楊說，事主可能只是有相關想法，但「要去到妄想症嘅情况，先可以診斷為思覺失調」。

代表家屬的資深大律師蘇朗年表示，電腦斷層掃描並沒偵測到事主腦部有異常，關注這是否能用作證明傷勢。楊天恩稱，若腦部受傷涉及神經受損，或無法透過電腦斷層掃描看到明顯的結構性傷勢。聆訊未完，下周一再續。

【案件編號：CCDI 477/13】

（死因研訊）