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港聞

港聞二

南丫四號水密測試後艙壁切出通道 英專家震驚

【明報專訊】2012年南丫海難39死，死因研訊昨日踏入第34日。庭上揭露，南丫四號原本建有水密艙壁，財利船廠在船殼切割出通道，之後無裝水密門。船舶工程專家指出，船廠員工刻意施工切出開口，船廠、船東及海事處全部應該加強警號（raise a red flag）。他提及，內地船廠製作船殼後，甚至委託機構做水密測試，未料該船返港切割出通道、無裝水密門，他對此感震驚。

指船廠船東海事處同應提疑問

針對南丫四號無裝水密門，專家證人Robert Vart昨指，財利船廠和船主港燈已簽訂標書，列明興建5個水密艙，最尾兩艙之間應安裝水密門。他自言不是律師，無法從法律角度發表意見，但從造船角度，標書是重要文件，圖則應按規格標示水密艙。

負責繪製圖則的新加坡公司Naval-Consult董事John Lim，曾在2013年調查委員會承認下屬繪圖出錯，實際上不應劃為水密艙。代表財利的資深大律師張天任問及，若死因庭接納Lim的解釋，Robert Vart會否堅持該船應裝水密門。Vart回應，不認為繪圖員要負責任，當時應有更高級的人監督繪圖及造船，尤其是內地梧州造船廠完成建造有水密艙壁的船殼後，該船返港由財利員工切割成通道，各方應提疑問。

代表港燈的律師沈信安引述文件表示，財利一度同意梧州造船廠在內地做水密測試，檢視艙壁水密性，「奇怪的是測試完成後，財利決定切出通道」。Robert Vart直言非常震驚，稱應有書面紀錄交代財利切割通道。他續指，雖然梧州造船廠已委託中國船級社測試水密性，若船隻返港後裝水密門，本港海事處或要重新驗水密。

同意海事處驗船標準欠統一

研訊另一重點是海事處無發現水密門問題。沈信安指出，海事處證人就哪一個階段檢驗水密門說法各異，而海事處驗船指示只有一段內容，交代驗船人員須確保船按圖則興建。Vart同意處方欠缺統一及客觀驗船標準，視乎人員經驗和知識而定。Vart作供完畢，研訊下周一續。

【案件編號：CCDI 1075 1113/12】

（南丫海難）

相關字詞﹕專家證人 南丫海難 死因研訊

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