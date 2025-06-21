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議員倡中九龍繞道降費 陳美寶：收10元「情理兼備」

【明報專訊】政府建議中九龍繞道所有車輛全日劃一收費10元，立法會交通事務委員會昨日討論建議。工聯會鄧家彪建議收費減至8元、勞聯周小松倡減至5元，運輸及物流局長陳美寶回應稱，8元方案在分流及預留行車容量方面不及10元方案理想，可收回營運成本亦由九成降至七成；5元方案則令繞道繁忙時間行車量／容車量比率達九成，且只能收回一半成本，強調10元方案已達平衡，「情理兼備」。

稱附近人口車流增 10元方案供兩成空間

陳美寶稱根據明年估算，繞道附近一帶包括九龍東及將軍澳的總人口，將較當年興建繞道時升約6%，最新數據亦顯示九龍東西走向主要道路的車流量較當年升約15%，「有需要重新審視」，而10元方案就有兩成空間容納增長車流。

政府向立法會提交的文件提到，繞道另一部分為明年中通車的T2主幹路及茶果嶺隧道，今年底先通車的油麻地段、即九龍灣至油麻地，預計用繞道後行車時間可較現時30分鐘減至5分鐘，且可慳至少14元燃油費，相信具吸引力。現時商用車多是燃油車，不過汽總貨運車從業員分會主任蕭德雄昨向本報表示，繞道收費同時慳了油費，與使用現有免費道路分別不大，業界更重視何者對工作路線更「就腳」，相信業界日後會按需要選用舊路或繞道。

選委界陳沛良昨在會上提出，電動車愈來愈普及，慳油費長遠對駕駛者未必構成誘因，問當局估算車流時有否考慮此因素；陳美寶稱相信那只屬「微觀」因素，不影響整體運輸模型推算。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向本報稱，繞道可慳時間也是重要誘因，而電動車用繞道估計亦可慳至少10元電費。

多名議員提出分時段收費、非繁忙時段免費，工聯會陸頌雄則建議商用車免費。陳美寶稱，當局盼今次採取清晰簡單的方案，故所有車種固定收費。

不同隧道不同原則？ 陳：動態處理

民建聯陳學鋒則質疑不同隧道採用不同原則，「三隧就用交通管理（不減價），城門隧道就話用者自付（加價）」，倡以同一原則檢視。陳美寶回應稱需「動態處理」交通管理需要、公交優先、效率優先及用者自付四大原則，只顧其一會得不償失，各隧道在落實四大原則的比重不能一致，否則會失彈性。

「日後各隧道整合批出營運合約」

香港新方向張欣宇認為，單條隧道要自負盈虧有困難，當局不應逐條隧道檢視營運成本，應綜合所有隧道檢視。實政圓桌田北辰認同可收回成本，但強調不能「倒賺」。陳美寶稱，日後會邁向將各隧道整合成一個組別批出營運合約。

政府興建繞道時無提出要收費，陳美寶昨日解釋，當年考慮到無空間興建收費設施，現時有易通行令收費變可行；又指繞道有7公里屬隧道，是相當於過海隧道的大型基建，通風及照明成本高，當局需維持營運可持續性。

另外，多名議員亦要求減低三條過海隧道現時50元的商用車收費，陳美寶指三隧整體交通流量仍處上升趨勢，未是合適時機調整收費。

相關字詞﹕陳美寶 運輸及物流局 中九龍繞道（油麻地段隧道）

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