16屋地庫僭建 承建商8年後罰款17萬 「認可人士」裁疏忽被譴責 屋宇署：當年缺證據檢控

認可人士承建商各付十多萬研訊費

屋宇署昨日公布，今年4月註冊承建商紀律委員會研訊後，就元朗大樹下西路一個地盤（包括基礎及上蓋在內）工程裁定，承建商益興建築及其獲授權簽署人袁重遠知悉，地盤所有獨立屋和會所的地面層下建造的混凝土牆屬僭建物，「嚴重偏離批准圖則」，須予紀律處分。委員會命令益興建築罰款17萬元，袁重遠則被譴責，兩方亦須支付研訊費及評定費共14.82萬元。

2017年轉介紀律委會 昨裁嚴重偏離圖則

該署昨日回覆本報查詢補充，2017年9月收到投訴指涉事地盤有僭建，但調查後因證據不足以起訴，轉交註冊承建商紀律委員會處理，目前僭建物已被拆除。

另外，屋宇署今年1月公布，該項目會所的地下及一樓之間加設了一層樓板，不符批准圖則；認可人士容亨達2018年曾致函屋宇署稱，改動會所設計原因是水務署要求擴大水表房，惟署方調查發現「說法並不真確」。「認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師紀律委員會」去年11月研訊，結果容亨達被譴責，並須繳交13.18萬元研訊費。

屋苑2020年9350萬出售 同年撻訂

翻查資料，容亨達擁有一間工程師事務所，曾任香港工程師學會建築分部主席、建築物條例上訴審裁小組成員。

資料顯示，Fraser Village於2013年開始興建，涉及16幢三層式洋房及一個會所，項目2017年12月完成上蓋工程，2020年中曾招標出售整個項目，同年9月以9350萬元成交，同年底整個項目被撻訂，當時項目仍未獲入伙紙。根據2023年3月屋宇署月報，Fraser Village在該年獲發入伙紙；而去年5月的Google街景圖顯示，該項目尚未入伙。