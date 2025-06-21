明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

16屋地庫僭建 承建商8年後罰款17萬 「認可人士」裁疏忽被譴責 屋宇署：當年缺證據檢控

【明報專訊】獨立屋僭建普遍，紅山半島兩名僭建業主本月被判罰款共11萬元，元朗亦有罰款個案。元朗獨立屋屋苑Fraser Village全數16座獨立屋地庫違章僭建，會所除了地庫僭建亦加建樓層，屋宇署2017年知悉，因證據不足無法檢控；事隔約8年，屋宇署昨日公布，承建商益興建築被罰款17萬元，益興及其獲授權簽署人須付14.82萬元研訊費，後者亦被「譴責」處分。地盤認可人士容亨達今年初則因會所僭建被裁定「專業上疏忽」，須付13.18萬元研訊費，同被譴責。翻查資料，容曾任香港工程師學會建築分部主席及建築物條例上訴審裁小組成員。

認可人士承建商各付十多萬研訊費

屋宇署昨日公布，今年4月註冊承建商紀律委員會研訊後，就元朗大樹下西路一個地盤（包括基礎及上蓋在內）工程裁定，承建商益興建築及其獲授權簽署人袁重遠知悉，地盤所有獨立屋和會所的地面層下建造的混凝土牆屬僭建物，「嚴重偏離批准圖則」，須予紀律處分。委員會命令益興建築罰款17萬元，袁重遠則被譴責，兩方亦須支付研訊費及評定費共14.82萬元。

2017年轉介紀律委會 昨裁嚴重偏離圖則

該署昨日回覆本報查詢補充，2017年9月收到投訴指涉事地盤有僭建，但調查後因證據不足以起訴，轉交註冊承建商紀律委員會處理，目前僭建物已被拆除。

另外，屋宇署今年1月公布，該項目會所的地下及一樓之間加設了一層樓板，不符批准圖則；認可人士容亨達2018年曾致函屋宇署稱，改動會所設計原因是水務署要求擴大水表房，惟署方調查發現「說法並不真確」。「認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師紀律委員會」去年11月研訊，結果容亨達被譴責，並須繳交13.18萬元研訊費。

屋苑2020年9350萬出售 同年撻訂

翻查資料，容亨達擁有一間工程師事務所，曾任香港工程師學會建築分部主席、建築物條例上訴審裁小組成員。

資料顯示，Fraser Village於2013年開始興建，涉及16幢三層式洋房及一個會所，項目2017年12月完成上蓋工程，2020年中曾招標出售整個項目，同年9月以9350萬元成交，同年底整個項目被撻訂，當時項目仍未獲入伙紙。根據2023年3月屋宇署月報，Fraser Village在該年獲發入伙紙；而去年5月的Google街景圖顯示，該項目尚未入伙。

上 / 下一篇新聞

PS Wedding結業日續收款 東主被捕 欠租數十萬 海關接166舉報涉款190萬
PS Wedding結業日續收款 東主被捕 欠租數十萬 海關接166舉報涉款190萬
舒適堡僱主夫婦認拖欠兩人薪金 罰款2.4萬
舒適堡僱主夫婦認拖欠兩人薪金 罰款2.4萬
破欠基金收749前僱員申請 工會料訴訟續至
破欠基金收749前僱員申請 工會料訴訟續至
麻疹患者訪幼園 170人醫學監察
麻疹患者訪幼園 170人醫學監察
夏寶龍晤工商界 長和續缺席 訪海洋公園南丫生態片區 聚焦旅遊發展
夏寶龍晤工商界 長和續缺席 訪海洋公園南丫生態片區 聚焦旅遊發展
中四生創AI平台被指「請槍」 日內瓦發明展甄選方稱合資格
中四生創AI平台被指「請槍」 日內瓦發明展甄選方稱合資格
防軟對抗 羅淑佩：審批場地館藏更嚴
防軟對抗 羅淑佩：審批場地館藏更嚴
優質教育基金撥款計劃 國教成獨立主題
優質教育基金撥款計劃 國教成獨立主題
嶺大教務會學生代表改院長推薦
嶺大教務會學生代表改院長推薦
議員倡中九龍繞道降費 陳美寶：收10元「情理兼備」
議員倡中九龍繞道降費 陳美寶：收10元「情理兼備」
南丫四號水密測試後艙壁切出通道 英專家震驚
南丫四號水密測試後艙壁切出通道 英專家震驚
箍頸案 精神科醫生：事主譫妄不宜錄口供
箍頸案 精神科醫生：事主譫妄不宜錄口供
港安醫療中心不當招客 總監裁失當 廣告稱公院病人可50元轉介專科 醫委：或接受不必要治療
港安醫療中心不當招客 總監裁失當 廣告稱公院病人可50元轉介專科 醫委：或接受不必要治療
稱以往醫委會多「隻眼開隻眼閉」 林哲玄促發指引 免醫生誤墮法網
稱以往醫委會多「隻眼開隻眼閉」 林哲玄促發指引 免醫生誤墮法網
宿舍藏電子煙 馬鞍山中學報警男生被捕
宿舍藏電子煙 馬鞍山中學報警男生被捕
業主無意續營簡樸房 房屋局：亦可先登記
業主無意續營簡樸房 房屋局：亦可先登記
阿士匹靈可防妊娠毒血 中大揭部分人失藥效原因
阿士匹靈可防妊娠毒血 中大揭部分人失藥效原因
警東九總部外「警署」路牌被淋紅漆
警東九總部外「警署」路牌被淋紅漆
的士隊「JOIE樂行」招聘 兼職司機時薪百元
的士隊「JOIE樂行」招聘 兼職司機時薪百元
港大西高山項目換走精進 其士群策接手
港大西高山項目換走精進 其士群策接手
勸阻候車吸煙起衝突 婦護夫捱打 煙民被捕
勸阻候車吸煙起衝突 婦護夫捱打 煙民被捕
石砸暴打途人6分半鐘 稱因眼超超 男子囚34月
石砸暴打途人6分半鐘 稱因眼超超 男子囚34月
九市速遞：長隆暑假推優惠 力吸境外客
九市速遞：長隆暑假推優惠 力吸境外客
九市速遞：全運會運動員規模超奧運
九市速遞：全運會運動員規模超奧運
九市速遞：穗機場測試智能代駕泊車
九市速遞：穗機場測試智能代駕泊車
灣區手記：外賣代言「顏色戰」 ／文：尚東美
灣區手記：外賣代言「顏色戰」 ／文：尚東美
【Emily】消防出緬甸地震救援相冊 炎熱搜救難 塗傳統護膚品防曬
【Emily】消防出緬甸地震救援相冊 炎熱搜救難 塗傳統護膚品防曬
【Emily】警換通訊系統 議員以為仲有「勾線」
【Emily】警換通訊系統 議員以為仲有「勾線」
【Emily】「高才創投基金」成立 已募集10億
【Emily】「高才創投基金」成立 已募集10億
【Emily】《大角嘴好釉》展廢料製釉陶藝
【Emily】《大角嘴好釉》展廢料製釉陶藝