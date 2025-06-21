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港聞二

嶺大教務會學生代表改院長推薦

【明報專訊】本報獲悉，嶺南大學教務委員會上月26日通過新措施，剔除學生會每年提名學生代表加入教務會及其屬下常務委員會；改由各學院長在學生事務處協助下，提出推薦的學生代表名單，由兩名不同年級及學系的本科生擔任。

校方：過往學生會提名欠透明

嶺大昨日回覆本報稱，大學定期檢視和優化不同機制，確保與時並進，以回應大學社群及社會的期望，但未有回應有否就新措施諮詢學生，以及是否經選舉產生學生代表。

據本報了解，嶺大近日要求教務委員會屬下多個常務委員會，考慮並通過對學生代表成員的修訂建議。新措施下，改由各學院長在學生事務處協助下，提出推薦的學生代表名單（putting forth the list）；而獲提名的學生須為全日制本科生、維持良好的學業成績，且沒有受到大學的紀律處分。

據悉，校方形容新措施旨在進一步提升學生參與校務的質素，促進大學決策的多元與公正，又稱過往嶺大學生會提名僅代表少數學生，透明度不足。

在安排修訂前，嶺大學生會每年提名學生代表加入教務會及其屬下常務委員會。翻查校網，嶺大教務會屬下共有11個常務委員會，原本學生會代表分別為學術質素保證委員會（AQAC）、校園生活及學生服務委員會、學生紀律委員會，以及本科生入學委員會的成員；以及退學上訴委員會，及學生紀律上訴委員會的觀察成員。

相關字詞﹕學生 學生會 嶺大

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