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優質教育基金撥款計劃 國教成獨立主題

【明報專訊】教育局將於下學年起整合優質教育基金轄下的「優先主題撥款計劃」，4個「優先主題」包括「STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育和數字教育」、「國民教育」、「正面價值觀和學生的身心健康」及「學校管治和領導」，數量較往年少3個，「國民教育」亦成獨立主題。有校長稱不擔心主題數目減少會影響申請，認為4個主題已涵蓋學校的「方方面面」。

計劃自2003年成立，基金會定期推出並審視「優先主題」，申請符合主題可獲優先考慮。自2019/20學年起，7個優先主題包括「STEM教育」、「資訊科技教育」、「評估素養」、「全方位學習」、「正面價值觀」、「學生的均衡發展」及「有效的領導和管理」。

教育局昨就基金於下學年的撥款詳情致函全港中小學、幼稚園和特殊學校，羅列4個「優先主題」的詳細內容，其中「國民教育」可包括舉辦活動推動學生「積極自覺地維護國家主權、統一和領土完整」、培養國民身分認同等。

以往「培育國民身分認同」屬「正面價值觀」主題下的目標之一，現時則獨立抽出。創知中學校長黃晶榕認為，做法反映教局盼突顯國教是發展方向。至於主題數目減少，她不擔心校方會更難申請，稱4個主題已涵蓋學校各方面；就算申請不成，「學校普遍都不缺錢」，相信有其他途經申請資金。

翻查基金網頁，過去兩學年（2023/24至2024/25）基金經「優先主題」批出的申請宗數和資助額分別14宗及逾1130萬元，當中與「國民教育」相關有兩宗，涉款共約87萬元，佔優先主題總資助額不足一成。

問到新做法是否代表教局認為現時國教不足，油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀認為，4個主題無分優次，正如「STEAM教育和數字教育」亦配合小學常識科下學年分拆成科學科和人文科。她強調校方申請基金和設計項目時有主導權，不擔心「太多國教」造成學生負擔。

相關字詞﹕國民教育 優質教育基金 教育局 優先主題

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