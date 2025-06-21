防軟對抗 羅淑佩：審批場地館藏更嚴

盧寵茂：跨境捐器官成攻擊目標

羅淑佩表示，當局會積極以文化為載體，透過策劃舉辦展覽和活動，提升市民國民身分認同和愛國情懷；也珍視與中國共產黨歷史展覽館等的合作機會，爭取借出藏品來港展覽；爭取推動紅色旅遊發展，增強市民文化自信和愛國情懷。羅淑佩另稱，會加強部門公務員培訓，確保公務員將國安意識融入工作中，如針對康文署會加入相關專業培訓，每年組織學習全國兩會精神、國家政策及國家領導人講話。

盧寵茂則提到，若香港醫療系統過分依賴美國產品，一旦供應中斷會直接威脅市民健康，形容是國安重大隱患，未來將通過分享醫療管理經驗、技術標準與科研成果，與「一帶一路」國家深化交流，同時繼續參與全球醫療機構，確保中國的醫療標準、創新成果獲得公平評價；另外，他亦舉例，首宗跨境器官移植換心手術成為「軟對抗」的攻擊目標，扭曲跨境器官捐贈機制。