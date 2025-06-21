防軟對抗 羅淑佩：審批場地館藏更嚴

【明報專訊】《港區國安法》實施5周年，文化體育及旅遊局長羅淑佩、醫務衛生局長盧寵茂接受報章訪問均提及「軟對抗」。羅淑佩表示，「軟對抗」或以歌詞、故事情節等形式出現，須時刻警惕，文體旅局會更嚴謹處理資助審批、場地表演、展覽內容及圖書館藏等；盧寵茂則指出，醫療衛生領域的「軟對抗」以隱秘而惡意的方式出現，威脅市民健康和社會穩定。
盧寵茂：跨境捐器官成攻擊目標
羅淑佩表示，當局會積極以文化為載體，透過策劃舉辦展覽和活動，提升市民國民身分認同和愛國情懷；也珍視與中國共產黨歷史展覽館等的合作機會，爭取借出藏品來港展覽；爭取推動紅色旅遊發展，增強市民文化自信和愛國情懷。羅淑佩另稱，會加強部門公務員培訓，確保公務員將國安意識融入工作中，如針對康文署會加入相關專業培訓，每年組織學習全國兩會精神、國家政策及國家領導人講話。
盧寵茂則提到，若香港醫療系統過分依賴美國產品，一旦供應中斷會直接威脅市民健康，形容是國安重大隱患，未來將通過分享醫療管理經驗、技術標準與科研成果，與「一帶一路」國家深化交流，同時繼續參與全球醫療機構，確保中國的醫療標準、創新成果獲得公平評價；另外，他亦舉例，首宗跨境器官移植換心手術成為「軟對抗」的攻擊目標，扭曲跨境器官捐贈機制。