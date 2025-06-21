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中四生創AI平台被指「請槍」 日內瓦發明展甄選方稱合資格

【明報專訊】一名中四學生研發的人工智能（AI）醫療網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」屢獲獎，近日被質疑向AI公司「請槍」。涉事學生曾以教育局代表隊（中學生）身分奪日內瓦國際發明展銀獎，該比賽的甄選機構昨發聲明，認為該學生符合甄選資格，並稱該學生與美國科技公司聯絡旨在將平台商業化，公司服務期始於發明展結束後，不影響公平。

稱參展後方啟美企合作 無損公平

本報向涉事學生查詢美國公司何時參與其作品、作品如何使用病人資料做訓練等，獲回應稱尚有其他賽方未完成查核，暫不便回應。

Medisafe透過AI分析病人病歷，並自動覆核醫生處方及劑量，以減處方藥物失誤風險。美國公司AI Health Studio網頁曾稱以8周協助香港肝膽胰及結直腸微創外科中心製作該項目，後改稱「幫助優化」，掀起「請槍」爭議。

甄選學生參加日內瓦國際發明展的香港新一代文化協會昨稱，與委託機構香港資優教育學苑成立小組檢視甄選過程，認為該學生符合甄選資格，又稱該學生與美國某科技公司聯絡，是希望將項目商業化，公司服務日期是在比賽結束後，故不影響公平。

至於數據私隱問題，協會稱數據由網上藥物資料庫及模擬病人資料數據組成，研究項目中的姓名全屬虛構，

參賽者不掌握任何病人私隱資料。

有研究員稱美公司3年前已介紹項目

香港資優教育學苑稱理解社會關注，然而學生正處於學習與成長的重要階段，更需正面包容的環境與社會支持，未經核實言論或對學生造成傷害。日內瓦國際發明展香港聯絡人楊孟璋回覆稱，評審團隊將審視個案後公布結果。

連日網上討論爭議的Google DeepMind開源專案學生研究員鄭曦琳回覆本報，引述AI Health Studio網頁備份資料，發現網頁2022年2月6日已有文章介紹Medisafe，提及的技術細節與使用的tech stack（技術方案），與該學生參賽展示的資料一致，質疑協會解釋是否真確。該文章已下架。鄭指該學生以往受訪提及「已有醫生試用項目，為逾千名病人處方藥物」，認為說法前後不一，需釐清系統是否曾為真實病人使用。

項目去年獲香港資訊及通訊科技獎學生創新大獎等4獎，也獲百仁基金、香港資優教育學苑及香港桂冠論壇舉辦的少年創科達人大獎。香港電腦學會稱正待數字辦調查結果，暫不便評論；百仁基金及桂冠論壇稱正了解及跟進。

相關字詞﹕創科 人工智能 藥倍安心

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