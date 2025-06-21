夏寶龍晤工商界 長和續缺席 訪海洋公園南丫生態片區 聚焦旅遊發展

夏寶龍昨早在特首李家超、財政司長陳茂波、副財政司長黃偉綸、財庫局長許正宇、署理商經局長陳百里陪同下，到政府總部出席與工商界的座談會。10多名商界代表參與（見表），包括九倉主席吳天海、嘉華主席呂耀東、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、中華總商會會長蔡冠深、廠商會會長盧金榮、港交所主席唐家成等。「港產獨角獸」、物流企業Lalamove創辦人周勝馥及思謀科技創辦人賈佳亞都有出席，其中賈佳亞去年11月亦有出席港澳辦在深圳舉行的工商界座談會。

十餘工商代表參與座談會 未安排晤商會

港澳辦多次轉載批評長和擬出售巴拿馬港口的文章，昨日現場及官方發布相片所見，長和未有代表現身座談會，去年夏寶龍訪港會見工商界時，亦未見長和代表，當時出席的盈科拓展集團主席李澤楷昨也沒有參與會面。另外，對比夏寶龍去年來港曾特別會見外國和本地商會代表，今年暫未有同樣安排。

繼前日到訪啟德體育園及山頂之後，夏寶龍昨午到海洋公園參觀熊貓館，文化體育及旅遊局長羅淑佩、海洋公園主席龐建貽及行政總裁黃嗣輝亦在場。隨後在黃偉綸及發展局長甯漢豪陪同下，夏寶龍乘搭「水上的士」前往南丫島索罟灣，考察屬「生態旅遊片區」之一的前南丫島石礦場用地。政府發新聞稿表示，夏寶龍乘船沿途聽取本港「重點旅遊開發項目」的介紹。發展局早前建議，在前南丫島石礦場發展遊艇停泊處、水上運動與康樂活動設施、酒店及低密度住宅等。

有別過往探基層 國安論壇料唯一公開活動

過去兩年夏寶龍訪港落區時，主要探訪基層和長者、接觸地區人士等，今次重心明顯轉向本港旅遊發展。夏寶龍今早將到灣仔會展出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，預計是他訪港期間唯一公開活動，明日結束考察離港。