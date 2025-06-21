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港聞二

阿士匹靈可防妊娠毒血 中大揭部分人失藥效原因

【明報專訊】妊娠毒血症是一種嚴重的妊娠併發症，會於懷孕中後期或剛生產後發病，本港發病率約為2%。中大醫學院研究顯示，高風險者於早孕期服用低劑量阿士匹靈可降低患該病風險，惟並非對所有孕婦有效。該院婦產科學系團隊再研究，揭示胎盤組織中一種名為「GLYAT」的代謝酶會影響阿士匹靈療效，令預防效果較差，相信「GLYAT」有潛質用作藥物標靶，解決阿士匹靈無效的問題。

料有潛質作藥物標靶

中大醫學院去年於國際學術期刊Circulation發表的研究顯示，高危孕婦於早孕期獲處方阿士匹靈，有助減低早產妊娠毒血症發病達41%，但亞洲研究數據指出，當中60%孕婦仍可出現妊娠毒血症。

婦產科學系研究團隊進一步分析母體基因變異、母體血漿和胎盤組織中的阿士匹靈藥物代謝，對阿士匹靈預防妊娠毒血症失效的關聯性，參與是次研究的孕婦需定時服用阿士匹靈，她們接受的劑量、劑型、懷孕周數及服藥時間等均無差異。

揭與胎盤代謝酶GLYAT有關

研究團隊發現，對阿士匹靈無藥效反應的孕婦，胎盤組織的阿士匹靈代謝酶「GLYAT」表達量顯著上升。研究結果已於國際期刊Circulation Research發表。

領導研究的中大醫學院婦產科學系教研室主任黃志超解釋，胎盤中有高「GLYAT」代謝酶表達，即代表阿士匹靈以很快的速度，由具活性的藥物轉化成沒有活性的代謝物，並限制阿士匹靈藥效，令預防妊娠毒血症的效果較差。他續稱，現時可透過檢測母體血液中的游離RNA，測量胎盤中的GLYAT水平。

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